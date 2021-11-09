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Экс-ведущая «Песни года» Ангелина Вовк займется образованием детей
Общество
Экс-ведущая «Песни года» Ангелина Вовк займется образованием детей
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 9 ноября. Телеведущая и диктор Ангелина Вовк будет преподавать детям в собственной творческой мастерской. Учреждение объявило набор учащихся на 2021–2022 год.

О старте обучения в мастерской диктора сообщил ее друг, радиоведущий Михаил Куницын на своей странице в Facebook. По его словам, открытие академии, расположенной в Москве на Большой Якиманке, состоится 20 ноября.

«Мы вместе создадим ваше будущее! Будь смелым и добрым, твори и дерзай, пиши и рисуй, песни пой!» — описал основные направления студии друг Вовк.

Получить образование в академии экс-ведущей «Песни года» смогут дети в возрасте от 10 до 16 лет, передают «Дни.ру». Вовк и Куницын будут лично заниматься с детьми. Учащиеся смогут посещать уроки фортепиано, вокала, актерского мастерства и ораторского искусства. В студии будут преподавать азы профессии телеведущего и основы операторской работы.

Ангелине Вовк не удалось родить своих детей — она стала бесплодной после врачебной ошибки. Однако бывшая ведущая «Песни года» обрела счастье в профессии.

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вовк песня года телеведущая
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