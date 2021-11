Власти Венесуэлы сообщили об успешной проверке технической готовности к проведению выборов

Каракас, 9 ноября. Избирательный совет Венесуэлы (CNE) объявил, что 79,4% машин для голосования, которые будут использоваться на выборах губернаторов и мэров 21 ноября, готовы к использованию.

Caracas, Nov 9 (Prensa Latina) The preparation of the voting machines for the November 21 elections in Venezuela is on Tuesday at 79.4 percent, the National Electoral Council (CNE) informed. https://t.co/RJUPDoGFih pic.twitter.com/PHiLGL1SfN