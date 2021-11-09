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Власти Венесуэлы сообщили об успешной проверке технической готовности к проведению выборов
Весь мир
Власти Венесуэлы сообщили об успешной проверке технической готовности к проведению выборов
http://www.cne.gov.ve  /  Пресс-служба Избирательного совета Венесуэлы

Каракас, 9 ноября. Избирательный совет Венесуэлы (CNE) объявил, что 79,4% машин для голосования, которые будут использоваться на выборах губернаторов и мэров 21 ноября, готовы к использованию.

Кроме того, представители CNE сообщили, что 19 из 23 штатов страны располагают всем необходимым технологическим оборудованием для проведения выборов.

«Мы уделяем приоритетное внимание скорейшей установке и диагностике Интегрированной системы аутентификации и 1875 машин для голосования, которые будут использоваться на этих выборах. Мы хотим обеспечить безопасность автоматизированного голосования», — заявил президент CNE Педро Кальсадилья.

Сообщается, что 750 технических специалистов CNE были направлены для аудита машин и системы электронного голосования, который включает анализ базы данных, конфигурацию инфраструктуры, протоколы ИТ-безопасности и взаимодействие между машинами для голосования и центром подсчета голосов.

В понедельник эта команда провела аудит в четырех муниципалитетах штата Ансоатеги: Боливар, Арагуа, Диего Баутиста Урбанеха, Макгрегор и муниципалитет Асеведо в штате Миранда. Проверка оборудования не выявила никаких сбоев или непредвиденных обстоятельств.

Организация «Родина для всех», Бюро демократического единства, Альянс за перемены и активисты Венесуэльской партии народного единства подтвердили эффективность и прозрачность работы, выполняемой техническими специалистами.

Власти Венесуэлы сообщили об успешной проверке технической готовности к проведению выборов
http://www.cne.gov.ve / Пресс-служба Избирательного совета Венесуэлы

Выборы в Венесуэле состоятся 21 ноября. Впервые за несколько лет в них примут участие кандидаты от оппозиционных партий. Этого удалось достичь благодаря переговорам правительства Николаса Мадуро с представителями оппозиции, которые были проведены при посредничестве Норвегии.

Важным моментом является договоренность о присутствии на выборах международных наблюдателей. В частности, 19 октября глава CNE сообщил о достижении договоренностей об отправке наблюдателей от ЕС с главой миссии Европейского союза по наблюдению за выборами Исабель Сантос.

Представительница ЕС заявила о своей готовности организовать наблюдение за избирательным процессом в Венесуэле.

«Пусть никто не сомневается, что мы выполним свое обязательство следить за избирательным процессом беспристрастно, объективно, независимо и без вмешательства, соблюдая административное соглашение, подписанное с венесуэльской CNE», — сказала Сантос после переговоров с Педро Кальсадильей.

21 ноября венесуэльцам предстоит выбрать 23 губернаторов, 335 мэров, 253 депутата и 2471 члена местных советов.

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