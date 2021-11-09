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Представитель «Мегалайн» Коломин назвал реальные сроки создания пересадочных узлов в Петербурге
Общество
Представитель «Мегалайн» Коломин назвал реальные сроки создания пересадочных узлов в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

В Петербурге планируется создать 61 транспортно-пересадочный узел (ТПУ), чтобы решить проблему пробок на дорогах и загруженности общественного транспорта в часы пик. ТПУ будут расположены при станциях метро. Узел должен объединить подземный и наземный транспорт, сделав передвижение по городу более комфортным и быстрым.

При ТПУ будут располагаться общественно-деловые площадки и объекты социальной инфраструктуры, что сделает их точками притяжения для местного населения: торговые площади, зоны отдыха, капсульные отели, ячейки краткосрочного хранения вещей, многоярусные места хранения велосипедов и самокатов. ТПУ будут оснащены лифтами для маломобильных и пожилых групп населения, а также собственной интеллектуально-транспортной системой, интегрированной с городской системой мониторинга безопасности на транспорте и общественных объектах.

Соответствующее соглашение о реализации проекта было подписано на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) между компанией «Мегалайн» и администрацией города. Однако, несмотря на оптимистичные сроки реализации, озвученные ранее, — 2024–2025, запуск первой серии ТПУ может затянуться. Об этом корреспонденту ФАН рассказал лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн» Александр Коломин.

По словам Коломина, причины, по которым ввод в эксплуатацию узлов может затянуться до 2028 года, вполне объективны: и сама разработка проектов, и строительство ТПУ — задача непростая. Плюс дело осложняется большим количеством участников проекта.

Представитель «Мегалайн» Коломин назвал реальные сроки создания пересадочных узлов в Петербурге
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Если говорить о сроках реализации проекта и вводе первых узлов в эксплуатацию, то 2024–2025 — это слишком оптимистичный прогноз. Просто потому, что год уйдет только на согласования, выработку какой-то общей стратегии и алгоритма действий совместно с городскими властями и профильными комитетами. Надеемся, что за 2022 год мы также успеем согласовать процедуры и с другими участниками: ОАО “РЖД”, ООО “МосСтрой”, ОАО “Метрострой”. Участников очень много, и надо объединять предпроектные проработки как метрополитену, так и соответствующим учреждениям наземного транспорта», — рассказал собеседник ФАН.

Он не исключил, что согласование с другими участниками проекта может растянуться и на более длительное время по объективным причинам. В том же метрополитене сейчас очень непростая ситуация, он трансформируется, реорганизуется, поэтому ему не до профильной работы, уверен Коломин. Однако представитель «Мегалайн» выразил надежду, что процесс согласований между участниками помогут ускорить профильные ведомства.

«Думаю, будем поддерживать контакт с участниками через комитеты и ведомства, которые с ними взаимодействуют. Эти ведомства взаимодействуют с ними оперативно, и организации к ним прислушиваются. Поэтому надеюсь, на этапе предпроектных проработок удастся подключить и “РЖД”, и “Метрострой”, и наземный городской транспорт в лице бюджетных учреждений, объединим те наработки, которые есть у них, в наши. Так, чтобы у нас получился единый проект по каждой из конкретных локаций», — объяснил Коломин.

По его словам, в лучшем случае на законодательную инициативу и выработку алгоритма рабочей карты и создание команды, которая будет заниматься этим проектом, уйдет 2022 год. Предпроектные проработки с единением всех участников и сверкой планов — это еще как минимум календарный год. И не менее двух лет уйдет на строительство и сдачу первых объектов в эксплуатацию.

«Собственно говоря, строительство самих ТПУ, как объектов инженерии и инфраструктуры, — это достаточно сложное дело. Они ведь включают в себя не только рельсы для РЖД, трамваев и связку с метрополитеном. Это ведь еще и создание объектов социальной, деловой инфраструктуры, которую надо включить в уже имеющиеся сети», — пояснил специалист.

Помимо того, что сложен сам процесс постройки, объект потом еще надо сдать в эксплуатацию — что тоже занимает время. В итоге, по словам Коломина, более реальным сроком сдачи первых ТПУ выглядит временной промежуток между 2026 и 2028 годом.

«К этому времени будет первая очередь из 4–6 узлов. Мы предполагаем, что самым первым ТПУ станет либо “Старая Деревня”, либо “Улица Дыбенко”», — поделился лидер проекта.

По мнению Александра Коломина, Петербург опоздал с созданием транспортно-пересадочных узлов на 15 лет, поэтому сейчас приходится наверстывать упущенное.

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