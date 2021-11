Прокуратура США: Для производства американских подлодок использовалась некачественная сталь

Вашингтон, 9 ноября. Бывшая сотрудница металлургической компании Atlas Castings & Technology признала вину в подделке результатов исследования образцов стали, которая использовалась для строительства подводных лодок ВМФ США.

Сообщается, что 8 ноября 67-летняя Элейн Томас призналась в том, что на протяжении 30 лет подделывала документацию, связанную с измерениями прочности и вязкости металла, который использовался при строительстве американских субмарин. Сообщается, что за это время были сфальсифицированы акты, касающиеся 240 партий произведенной на заводе стали.

