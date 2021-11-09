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Прокуратура США: Для производства американских подлодок использовалась некачественная сталь
Весь мир
Прокуратура США: Для производства американских подлодок использовалась некачественная сталь
wikipedia.org  /  Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund/Общественное достояние

Вашингтон, 9 ноября. Бывшая сотрудница металлургической компании Atlas Castings & Technology признала вину в подделке результатов исследования образцов стали, которая использовалась для строительства подводных лодок ВМФ США.

Сообщается, что 8 ноября 67-летняя Элейн Томас призналась в том, что на протяжении 30 лет подделывала документацию, связанную с измерениями прочности и вязкости металла, который использовался при строительстве американских субмарин. Сообщается, что за это время были сфальсифицированы акты, касающиеся 240 партий произведенной на заводе стали.

Согласно заявлению прокурора, ведущего дело, в случае принятия судом обвинительного решения подсудимой грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 миллиона долларов. Ожидается, что приговор по делу Элейн Томас будет вынесен 14 февраля.

Из материалов дела известно, что завод в городе Такома, на котором Элейн Томас работала с 1977 по 2017 годы является ведущим поставщиком высокопрочной стали для нужд ВМС США, которая используется для производства подводных лодок, заявили прокуроры, добавив, что партии металл, испытания которых были сфальсифицированы, составляют «значительный процент плавок, произведенных для военно-морского флота».

По заявлению прокуратуры, примерно с 1985 по 2017 годы госпожа Томас «сознательно разработала и осуществила схему с намерением обмануть военно-морской флот Соединенных Штатов».

«Военно-морской флот предпринял широкие шаги для обеспечения безопасной эксплуатации пострадавших подводных лодок. Эти меры приведут к увеличению затрат и технического обслуживания по мере контроля некачественных деталей», — говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее стало известно, что следственная комиссия ВМС США установила причину гибели универсального десантного корабля Bonhomme Richard. По словам следователей, пожар, который уничтожил боевой корабль стоимостью один миллиард долларов, возник в результате многочисленных нарушений со стороны командования флота, старших офицеров корабля, а также неграмотных и запоздалых действий экипажа и наземных служб.

Следователи назвали «бардак и разгильдяйство» причиной пожара на USS Bonhomme Richard
Global Look Press / US Navy / Globallookpress.com

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