«Игра в кальмара» получила второй сезон

Москва, 9 ноября. Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек подтвердил продолжение популярного южнокорейского сериала. Картину продлили еще на один сезон.

Постановщик сообщил радостную новость для поклонников в разговоре с журналистами из AP Entertainment. Говорить о сюжете пока рано, но полагается, что главным героем вновь станет Сон Ги-хун.

Режиссер обратил внимание на то, что со вторым сезоном связано много давления, требований и большой любви зрителей. По его словам, ему просто не оставили выбора.

«Скажу, что второму сезону действительно быть. Сейчас он у меня в голове, я его планирую. Еще слишком рано говорить, когда и как он выйдет. Но я обещаю, что Ги-хун вернется и он кое-что сделает для мира», — указал режиссер «Игры в кальмара».

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Южнокорейский сериал «выстрелил» мгновенно. Он вышел на стриминговой платформе Netflix и побил рекорд по просмотрам за месяц на сервисе.

История «Игры в кальмара» строится на тайном турнире на выживание. Участникам, у которых тяжелое финансовое положение, предлагают сыграть в детские игры и получить крупную сумму, но на кону стоят их жизни.