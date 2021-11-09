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«Игра в кальмара» получила второй сезон

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 19:10
Общество
«Игра в кальмара» получила второй сезон
Кадры из сериала «Игра в кальмара»

Москва, 9 ноября. Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек подтвердил продолжение популярного южнокорейского сериала. Картину продлили еще на один сезон.

Постановщик сообщил радостную новость для поклонников в разговоре с журналистами из AP Entertainment. Говорить о сюжете пока рано, но полагается, что главным героем вновь станет Сон Ги-хун.

Режиссер обратил внимание на то, что со вторым сезоном связано много давления, требований и большой любви зрителей. По его словам, ему просто не оставили выбора.

«Скажу, что второму сезону действительно быть. Сейчас он у меня в голове, я его планирую. Еще слишком рано говорить, когда и как он выйдет. Но я обещаю, что Ги-хун вернется и он кое-что сделает для мира», — указал режиссер «Игры в кальмара».

Южнокорейский сериал «выстрелил» мгновенно. Он вышел на стриминговой платформе Netflix и побил рекорд по просмотрам за месяц на сервисе.

История «Игры в кальмара» строится на тайном турнире на выживание. Участникам, у которых тяжелое финансовое положение, предлагают сыграть в детские игры и получить крупную сумму, но на кону стоят их жизни.

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кино сериал игра в кальмара
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