«Игра в кальмара» получила второй сезон

Москва, 9 ноября. Режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон-хек подтвердил продолжение популярного южнокорейского сериала. Картину продлили еще на один сезон.

Постановщик сообщил радостную новость для поклонников в разговоре с журналистами из AP Entertainment. Говорить о сюжете пока рано, но полагается, что главным героем вновь станет Сон Ги-хун.

Режиссер обратил внимание на то, что со вторым сезоном связано много давления, требований и большой любви зрителей. По его словам, ему просто не оставили выбора.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy