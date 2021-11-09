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Журналист Ищенко: Россия стремится решить ситуацию в Донбассе мирным путем
Политика
Журналист Ищенко: Россия стремится решить ситуацию в Донбассе мирным путем
pixabay.com

Москва, 9 ноября. Россия придерживается наблюдательной тактики по ситуации на востоке Украины. Таким мнением в беседе с журналистами поделился журналист Ростислав Ищенко.

Ищенко уверен, что Москва не просто так заняла выжидательную позицию по Донбассу. Российская сторона внимательно изучила саму ситуацию на Украине и все вопросы, связанные с этим. Руководство РФ стремится решить инцидент мирным путем. В ином случае Украина как государство может прекратить свое существование. Страна лишила себя возможности возвращения в жизнеспособное состояние в 2014 году, добавил Ищенко.

«Россия будет стремиться к тому, чтобы решить все вопросы на украинском направлении без применения оружия. Украина — не жилец. В 2014 году они отрезали себе все возможности для возвращения в жизнеспособное состояние. Поэтому можно просто дождаться, пока по реке проплывет труп твоего врага», — расшифровал журналист позицию РФ.

Журналист Ищенко: Россия стремится решить ситуацию в Донбассе мирным путем
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве всех политических связей с «русским миром». По словам дипломата, ни президент, ни правительство не желают возвращаться туда. Киев развивается в европейском направлении и ожидает признания этого факта от международных объединений, приводятся слова украинского министра на сайте НСН.

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