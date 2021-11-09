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Журналист Норкин предложил «радикальное решение» конфликта на Донбассе
Новороссия
Журналист Норкин предложил «радикальное решение» конфликта на Донбассе
Nation News  /  Nation News

В новом выпуске проекта «Зона» популярный журналист Андрей Норкин рассказал, какое будущее ждет Донбасс.

«У меня мнение давно сложилось, и оно не меняется. Оно достаточно радикальное — мне кажется, что Россия должна принять республики ДНР и ЛНР», — заявил Норкин.

По его мнению, главы республик должны официально обратиться к России с просьбой о военной помощи.

«Мы должны ввести туда войска. У меня очень простая логика, а тем, кто со мной не согласен, я задаю простой вопрос: «Когда в последний раз бомбили и обстреливали Абхазию или Южную Осетию после 2008 года?» И никто не может привести ни одного примера. Санкции всегда будут, но я бы сделал так», — объяснил журналист.

Журналист Норкин: «Руководство республик ДНР и ЛНР должно обратиться за помощью к России»
Федеральное агентство новостей /

Российские политики уже давно задаются вопросом, при каких обстоятельствах самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики могут войти в состав РФ? Тема до сих пор остается открытой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении заседания в «нормандском формате». Глава украинского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что российская сторона «тормозит» подготовку переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

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