Кехман закроет почти все проекты попечительского совета МХАТа после разрыва

Москва, 9 ноября. Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, какая судьба ждет театр после разрыва с попечительским советом. Он назвал влияние попечителей на судьбу культурного учреждения очень условным.

По словам Кехмана, отказ совета от сотрудничества с МХАТом никак не скажется на финансовом состоянии театра. Гендиректор пояснил, что ни в одном из учреждений, где он работал, попечители не имели никакого отношения к финансированию, передает Пятый канал.

«Что и как делают попечительские советы — это в принципе своем для существования театра не имеет никакого значения», — подчеркнул руководитель.

Как отметил Кехман, у МХАТ есть один четкий путь — финансирование министерством культуры. Что касается попечительских советов, то здесь речь больше идет об уважении к театру, уточнил гендиректор. Руководитель относится к решению попечителей оставить МХАТ с уважением, пишет «Вечерняя Москва».

«Практически все проекты попечительского совета, которые были сделаны, мне придется закрыть, к сожалению, потому что они все убыточные», — добавил Кехман.

Ранее руководство МХАТа перенесло еще один спектакль — «Школа злословия». Это решение объяснили плохими продажами билетов, как и в случае с постановкой, в которой играет певица Ольга Бузова.