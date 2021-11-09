В Медиагруппе «Патриот» презентовали новые инвестпроекты «Мегалайна»

В Медиагруппе «Патриот» прошла презентация проектов транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге и комплексного развития территории бывшей строительной площадки «Горская» на территории Финского залива.

Проекты будет реализовывать компания «Мегалайн» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Необходимые соглашения были подписаны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с администрацией города.

«Подписав соглашение с городом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), мы не остановились. Мы планомерно, четко работаем для того, чтобы эти все проекты были реализованы и агентство стратегических инициатив (АСИ) приняло наши проекты как лидерские, это проекты, которые идут непосредственно от инвестора; провело их экспертизу, подписало с нами дорожные карты на реализацию этих проектов, чтобы оказывать содействие, и я думаю, что это достойная оценка проектов», — рассказала руководитель департамента недвижимости и инвестиций Анна Прозорова.

Транспортно-пересадочные узлы Санкт-Петербургу необходимы как воздух уже много лет — они решат проблему загруженности города, иначе он просто задохнется в автомобильных пробках.

«По традиции складывается так, что Санкт-Петербург догоняет нововведения и вехи развития, которые естественно, сразу и в большей степени приживаются в Москве. Проекты транспортно-пересадочных узлов не исключение, они по своей необходимости назрели давным-давно, надо было начинать осуществление строительства узлов еще лет десять тому назад», — пояснил лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн» Александр Коломин.

Предполагается, что будет создан 61 ТПУ — начнут со Старой Деревни. Там появятся коммерческие и общественно-деловые площади, медицинские, досуговые и культурные центры, гостиницы, спортивные и прочие объекты, но, главное, объекты транспортной инфраструктуры.

«Насколько вам комфортнее будет, если вы будете стоять под дождем и ждать, например, автобус, либо бежать с автобуса на метро по улице — или насколько вам будет комфортнее, если вы будете делать в каком-то, хотя бы закрытом, пространстве, закрытом от осадков. Отапливаемым оно будет или нет — отдельная история, будет по-разному, но тем не менее. Очевидно же, что вам неприятно выходить на улицу и мокнуть, пока вы идете между остановками, между пересадками. Понятно, что это удобно и нужно. Но вопрос в том, насколько город сможет эту тему двигать, много моментов, которые надо решать», — уверена начальник управления транспортного планирования, заместитель генерального директора АО «Институт Стройпроект» Виктория Калинина.

На территории «Горской» раньше был бетонный завод, база сборного железобетона, арматурное хозяйство и прочее. В 2011 году дамбу достроили, а территория в 150 гектаров оказалась захламлена. «Мегалайн» планирует сделать там современную площадку с инновационным центром, производственно-складскими площадями, музеем и туристическими объектами.