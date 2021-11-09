Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 21:01
21:00
Общество
Верующие боливийцы отметили День черепов шествием с останками усопших родных
20:59
Политика
Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
20:58
Общество
Томатный сок и шиповник могут спасти от деменции
20:55
Армия
Минобороны Чехии: армия страны рискует остаться с лицензионной копией советских БМП-2
20:55
Весь мир
Марокко отказалось обсуждать статус Западной Сахары
20:55
Общество
Эксперты рассказали о ходе реализации проектов территории «Горская» и ТПУ в Петербурге
20:54
Общество
Доктор Мясников заявил о бесполезности чеснока в борьбе с холестерином
20:54
Общество
Врачи Подмосковья помогли пациенту встать на ноги после перелома за один день
20:53
Экономика
Российское правительство готовит коррективы в законодательство проектного финансирования
20:53
Весь мир
Глава МИД Ирана напомнил Великобритании о долге перед Тегераном и условиях ядерной сделки
Все новости

Журналист Норкин рассказал, как честность помогает стать профессионалом с большой буквы
Общество
Журналист Норкин рассказал, как честность помогает стать профессионалом с большой буквы
Nation News  /  Nation News

В гостях у публициста Игоря Кимаковского в новом выпуске проекта «Зона» популярный журналист Андрей Норкин дал совет молодым акулам пера, как после окончания журфака стать профессионалом с большой буквы.

По словам гостя, главный секрет кроется в очень простой детали, которая на самом деле поддается далеко не всем.

«Ребята не должны врать в первую очередь самим себе. Если ты придерживаешься каких-то взглядов в жизни, то ты этих взглядов должен придерживаться и в профессии. Ни в коем случае нельзя работать в СМИ, писать или говорить что-то в микрофон, а потом выходить и начинать думать ровно противоположное. Некоторые начинают выкладывать это в социальные сети. На мой взгляд, такая дихотомия недопустима», — заявил журналист.

Журналист Норкин рассказал, как честность помогает стать профессионалом с большой буквы
pixabay.com/PD /

Андрей Норкин также назвал конкретные последствия неспособности следовать такому простому принципу.

«Во-первых, рано или поздно от вас отвернется ваша аудитория, потому что увидит фальшь. Кроме того, у вас будет такой внутренний конфликт, с ним невозможно сосуществовать. Меня часто спрашивают: «Вы, правда, думаете так, как говорите?». Я отвечаю: «Правда». Поэтому мне так хорошо. У меня нет внутреннего противостояния с самим собой», — пояснил собеседник.

Ранее Андрей Норкин в ходе пресс-клуба «Петербургский уикенд» указал на стремление молодежи искать себе авторитетов среди сверстников. По его мнению, это закономерное явление, поскольку люди в силу своего возраста противятся навязыванию авторитетов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Журналист Норкин рассказал, как честность помогает стать профессионалом с большой буквы
норкин журналистика кимаковский проект зона
Комментировать