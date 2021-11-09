Журналист Норкин рассказал, как честность помогает стать профессионалом с большой буквы

В гостях у публициста Игоря Кимаковского в новом выпуске проекта «Зона» популярный журналист Андрей Норкин дал совет молодым акулам пера, как после окончания журфака стать профессионалом с большой буквы.

По словам гостя, главный секрет кроется в очень простой детали, которая на самом деле поддается далеко не всем.

«Ребята не должны врать в первую очередь самим себе. Если ты придерживаешься каких-то взглядов в жизни, то ты этих взглядов должен придерживаться и в профессии. Ни в коем случае нельзя работать в СМИ, писать или говорить что-то в микрофон, а потом выходить и начинать думать ровно противоположное. Некоторые начинают выкладывать это в социальные сети. На мой взгляд, такая дихотомия недопустима», — заявил журналист.

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Андрей Норкин также назвал конкретные последствия неспособности следовать такому простому принципу.

«Во-первых, рано или поздно от вас отвернется ваша аудитория, потому что увидит фальшь. Кроме того, у вас будет такой внутренний конфликт, с ним невозможно сосуществовать. Меня часто спрашивают: «Вы, правда, думаете так, как говорите?». Я отвечаю: «Правда». Поэтому мне так хорошо. У меня нет внутреннего противостояния с самим собой», — пояснил собеседник.

Ранее Андрей Норкин в ходе пресс-клуба «Петербургский уикенд» указал на стремление молодежи искать себе авторитетов среди сверстников. По его мнению, это закономерное явление, поскольку люди в силу своего возраста противятся навязыванию авторитетов.