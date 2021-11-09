Пилотажная группа «Русские витязи» вылетела в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow

Москва, 9 ноября. Экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» на новейших истребителях Су-30СМ вылетели из подмосковной Кубинки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в Dubai Airshow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что пилотажная группа «Русские витязи» направляется в ОАЭ с промежуточной пересадкой. Специалисты инженерно-авиационной службы будут доставлены в Объединенные Арабские Эмираты посредством самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с инженерно-техническим имуществом авиагруппы на борту.

Известно, что во время шоу на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 пилоты ВКС РФ продемонстрируют сверхманевренные возможности истребителей Су-30СМ, выполнят полеты звеном и покажут знаменитые фигуры высшего пилотажа.

Ранее модель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для показа на международной выставке Dubai Airshow.