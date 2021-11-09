Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 19:33
19:31
Общество
Экс-ведущая «Песни года» Ангелина Вовк займется образованием детей
19:27
Общество
Тушканчики из Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
19:23
Происшествия
Спасатели локализовали пожар повышенной сложности на мебельном складе в Ульяновске
19:22
Весь мир
Из-за дефолта в Ливане банки сокращают персонал и закрывают филиалы
19:14
Происшествия
Бастрыкин подвел итоги работы СК за 9 месяцев 2021 года
19:10
Общество
«Игра в кальмара» получила второй сезон
19:10
Общество
Женщина пожаловалась на выписку матери с подозрением на COVID-19 из больницы Крыма
19:10
Политика
Журналист Ищенко: Россия стремится решить ситуацию в Донбассе мирным путем
19:08
Политика
Политолог Перенджиев назвал сроки вероятного наступления ВСУ в Донбассе
19:07
Технологии
Аналитик Булочников рассказал, чем вызван рост биткоина и сколько он будет стоить в 2022 году
Все новости

Пилотажная группа «Русские витязи» вылетела в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow
Армия
Пилотажная группа «Русские витязи» вылетела в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow
ru.wikipedia.org  /  Alexander Mishin

Москва, 9 ноября. Экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» на новейших истребителях Су-30СМ вылетели из подмосковной Кубинки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для участия в Dubai Airshow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении российского оборонного ведомства отмечается, что пилотажная группа «Русские витязи» направляется в ОАЭ с промежуточной пересадкой. Специалисты инженерно-авиационной службы будут доставлены в Объединенные Арабские Эмираты посредством самолета военно-транспортной авиации Ил-76 с инженерно-техническим имуществом авиагруппы на борту.

Известно, что во время шоу на Международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 пилоты ВКС РФ продемонстрируют сверхманевренные возможности истребителей Су-30СМ, выполнят полеты звеном и покажут знаменитые фигуры высшего пилотажа.

Ранее модель новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate прибыла в Объединенные Арабские Эмираты для показа на международной выставке Dubai Airshow.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Пилотажная группа «Русские витязи» вылетела в ОАЭ для участия в авиасалоне Dubai Airshow
оаэ су-30см русские витязи dubai airshow
Комментировать