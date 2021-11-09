Из-за дефолта в Ливане банки сокращают персонал и закрывают филиалы

Бейрут, 9 ноября. Из-за обвала национальной валюты ливанские банки продают свои активы за рубежом, а также массово сокращают персонал, чтобы закрыть часть своих филиалов и снизить расходы.

Официальный курс доллара на территории государства в настоящее время установлен на уровне 3900 ливанских фунтов, однако реальное соотношение, которое в ходу на черном рынке, приблизительно составляет один к 20-25 тысячам. Это заметно усложняет расчеты, так как выдавать средства владельцам долларовых счетов кредитно-денежные организации обязаны в национальной валюте и только по курсу, установленному правительством.

Lebanese Bank Workers Let Go as Currency Crash Biteshttps://t.co/R7lKqNpnQM pic.twitter.com/Hmna8j3DhM — Kataeb.org English (@Kataeb_Eng) November 9, 2021

При этом с момента обострения кризиса заработная плата служащих оставалась неизменной — в районе 2-2,5 млн фунтов. Но если раньше это соответствовало 1500 долларам, то сегодня колеблется лишь в районе 100. На этом фоне банковский персонал зачастую уходит с рабочих мест по собственной инициативе.

До 2021 года при увольнении сотрудники должны были получать выходное пособие, составляющее месячную оплату труда в 16-кратном размере. Позже Ливанская федерация синдикатов банковских служащих повысила сумму до 18 окладов, однако далеко не все работодатели выполняли эти постановления. Тем не менее некоторые денежно-кредитные организации во избежание конфликтов платили и больше — вплоть до 24 официальных ставок.

На данный момент в республике закрылись около 300-400 банковских отделений из 1100, причем первыми все негативные последствия на себе испытали именно их бывшие сотрудники. Как сообщается, по состоянию на 2018 год в этой сфере работали около 26 тысяч человек. Из этого числа к 2021 году по различным причинам выбыли более 17%. По словам президента Федерации синдикатов банковских служащих Джорджа аль-Хаджа, точные статистические данные отсутствуют, однако общее количество уволенных сотрудников не превышает 4500.

Тем не менее это не предел — в ближайшее время сокращения под любыми предлогами будут продолжаться. Ряд ливанских экспертов предположил, что потерять работу могут до 50% сотрудников кредитно-денежных организаций, что еще сильнее навредит ливанскому обществу.

«Мы находимся в центре шторма, и кризис будет продолжаться до тех пор, пока Ливан не достигнет соглашения с Международным валютным фондом о процессе реструктуризации банковского сектора», — подчеркнул аль-Хадж.

По данным Всеобщего профсоюза страны, всего из-за кризиса работы лишились порядка 500 тысяч человек. Эту информацию подтвердила и Ливанская обсерватория по правам трудящихся и служащих, подчеркнув, что численность не занятого населения в стране уже превысила 50%. При этом государственные служащие, сохранившие занимаемые должности, потеряли около 90% заработной платы.

Первым с массовыми увольнениями столкнулся туристический сектор, за ним последовали малые и средние предприятия, а также образовательные учреждения. Сокращениям подверглись и сотрудники крупных организаций. В частности, Американский университет Бейрута уволил более 1200 человек, The Coca-Cola Company — 350, Adidas — 250.