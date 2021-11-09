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Болельщики петербургского «Зенита» признали Клаудиньо лучшим игроком октября

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 18:57
Спорт
Болельщики петербургского «Зенита» признали Клаудиньо лучшим игроком октября
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 9 ноября. Полузащитник Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» по итогам октября.

Пресс-служба «Зенита» сообщила на официальном сайте, что болельщики сине-бело-голубых признали Клаудиньо лучшим игроком команды в октябре. Голосование проходило на странице петербургского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам опроса бразильского полузащитника поддержали 62,15% респондентов. Второе место занял защитник Ярослав Ракицкий, третьим по результатам голосования стал форвард Артем Дзюба. В октябре Клаудиньо принял участие в четырех матчах «Зенита». Полузащитник забил два мяча. Примечательно, что легионер «Зенита» во второй раз подряд был признан лучшим игроком месяца.

Ранее «Зенит» завершил вничью матч 14-го тура чемпионата России по футболу против «Урала». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена».

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футбол Зенит рпл игрок месяца Клаудиньо
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