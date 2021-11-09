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Тушканчики из Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
Общество

По словам сотрудников зоопарка, именно в холодильнике для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна. В дикой природе, перед подготовкой к зимовке, зверьки обычно роют себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы.

Подобные условия удается сымитировать в холодильнике.

«Тушканчики у нас спят, самостоятельно заснули, мы их перенесли уже в искусственные условия, в холодильник», — рассказал ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян.

Зимовальные боксы покрываются поролоном, который служит для вибро- и звуковой изоляции. Каждую неделю зоологи проверяют, все ли у зверьков в порядке. Их аккуратно взвешивают, чтобы понять, достаточно ли их массы для того, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают. Накануне спячки грызуны обычно добираются до отметки в 400 граммов. За зиму они могут потерять около четверти своей массы. Пробудятся пушистые грызуны уже с первой оттепелью в начале весны.

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