Москва, 9 ноября. Россия непричастна к обострению ситуации на белорусско-польской границе. Об этом заявил обозреватель информационного агентства «Русские Онлайн» Артемий Руст.

Эксперт прокомментировал публикацию британского таблоида The Daily Telegraph о якобы причастности России к миграционному кризису. По словам Руста, подобные выпады являются частью информационной войны Лондона против Москвы.

Обозреватель напомнил, что ранее звучали высказывания «причастности» России к хакерским атакам, однако это не было доказано. Кроме того, Запад допускал якобы участие Москвы в росте цен на газ Европе. Такая позиция была отвергнута комитетом бундестага Германии по экономике и энергетике.

«Именно Британия в 2003 году вторглась в Ирак вместе с США и положила начало долгой войне. Эти действия Британии довели страну до краха и поломали судьбы людей, которые сегодня вынуждены бежать из уничтоженной страны в поисках нового дома», — считает эксперт.

Руст добавил, что публикации британского таблоида ориентированы на малограмотного зрителя, пишет ИА «Русские Онлайн».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе.