Экономисты назвали коронавирус главным риском для рынка нефти

Неблагоприятная ситуация по коронавирусу, наблюдаемая во всем мире, может негативно повлиять на нефть. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По оценкам экономистов, нефть продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. Примерно с отметки 82,50 она выросла до уровня 84 долларов за баррель.

Аналитики отмечают, что поддержку нефти оказал инфраструктурный план в объеме одного триллиона долларов, который был принят на выходных.

«Он направлен на инфраструктуру: на дороги, строительство аэропортов и на все остальное, что поддержит потребление топлива в ближайшее время и окажет позитивное влияние на нефть. На этом фоне министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден сейчас рассматривает возможные меры, чтобы стабилизировать рост цен на бензин, который сейчас отмечается в Соединенных Штатах Америки. До этого в США, Индии и Японии призывали страны ОПЕК увеличить объем добычи, то есть расширить квоты, добавить дополнительные объемы нефти, поскольку мировая экономика восстанавливается», — поясняют они.

По словам аналитиков, чтобы поддержать восстановление, нужно сохранить текущий спрос на нефть.

«Пока что ОПЕК придерживается аккуратной позиции. Также в ближайшее время спрос на нефть будет увеличиваться из-за возросшего спроса на авиакеросин, так как США возобновляет сообщение с Европой. Актуальным диапазоном остается от 80 до 85 долларов за баррель», — говорят они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Главным риском для рынка нефти, считают специалисты, по-прежнему остается риск новой волны коронавируса в мире.

«Сейчас довольно непростая эпидемиологическая ситуация и в России. Отмечаются вспышки также в Китае. Пока что Китай жестких локдаунов не вводит, но в дальнейшем при росте заболеваемости может на это среагировать», — подчеркивают экономисты.

Золото чувствует себя достаточно уверенно.

«Оно постепенно подрастает, доллар выглядит стабильным. Какой-то значимой статистики за эти дни не было. На рынке сейчас в целом наблюдается определенное затишье. Пока золото торгуется в рамках диапазона 1760–1830 долларов за тройскую унцию», — отмечают аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается рубля, то он выглядит стабильно и уверенно. Экономисты отмечают, что пока что ни внутренних, ни внешних значимых событий по российской валюте нет.

«В целом высокие цены на нефть продолжают поддерживать отечественную валюту, плюс стабилизировалась ситуация на долговом рынке. Фон для рубля достаточно спокойный и умеренно позитивный. Скорее всего, в ближайшее время динамика будет определяться изменением курса доллара на мировом рынке. Пока актуальным продолжает оставаться диапазон от 69,5 до 72,5 рубля за доллар», — рассказывают экономисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее министры экономического альянса ОПЕК+ поддержали идею наращивания добычи нефти. Альянс стран-экспортеров нефти ОПЕК+ может увеличить уровень добычи на 400 тысяч баррелей.