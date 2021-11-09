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Захарова указала на причастность Запада к ситуации на белорусско-польской границе
Политика
Захарова указала на причастность Запада к ситуации на белорусско-польской границе
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 9 ноября. Западу не следует избегать ответственности за ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что наступил момент, когда западным странам необходимо нести ответственность за пропагандируемую идею о том, что «жизнь есть только на Западе».

«Мы очень надеемся, что Запад, тот самый коллективный, не будет эту ответственность с себя снимать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Польши ввести санкции из-за ситуации с мигрантами. Она посоветовала Варшаве инициировать ограничительные меры против бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, поскольку во время его правления США вторглись в Ирак.

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россия белоруссия польша захарова
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