Захарова указала на причастность Запада к ситуации на белорусско-польской границе

Москва, 9 ноября. Западу не следует избегать ответственности за ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что наступил момент, когда западным странам необходимо нести ответственность за пропагандируемую идею о том, что «жизнь есть только на Западе».

«Мы очень надеемся, что Запад, тот самый коллективный, не будет эту ответственность с себя снимать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Польши ввести санкции из-за ситуации с мигрантами. Она посоветовала Варшаве инициировать ограничительные меры против бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего, поскольку во время его правления США вторглись в Ирак.