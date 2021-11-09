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Княгиня Монако вернулась к мужу и детям после 10-месячного пребывания в ЮАР

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 18:42
Общество
Княгиня Монако вернулась к мужу и детям после 10-месячного пребывания в ЮАР
Global Look Press  /  Bruno Bebert

Монако, 9 ноября. Княгиня Монако Шарлен покинула ЮАР после десяти месяцев пребывания там. Она вернулась в Монако, где ее ждали муж и дети. Об этом сообщил местный новостной портал News24.

Шарлен во время своего отсутствия в Монако перенесла две операции. В заявлении для прессы официальной службы дворца говорится, что княгиня поправилась.

По информации SABC, Шарлен на частном самолете вылетела в воскресенье из Дурбана. В понедельник утром она была уже в Ницце, оттуда она на вертолете отправилась в Монако.

Княгиня прибыла в ЮАР в феврале для участия в благотворительных акциях. Во время нахождения в Африке она перенесла две операции. Было произведено хирургическое вмешательства из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией уха, носа и горла. Из-за своего состояния княгиня не могла переносить длительные перелеты.

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