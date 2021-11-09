Минпросвещения России объяснило, что именно изменится в правилах орфографии

Москва, 9 ноября. Российские власти намерены обновить свод правил орфографии. Какие именно изменения планируется внести, объяснили в Министерстве просвещения РФ.

Впервые правила русской орфографии и пунктуации были изданы в 1956 году. С того момента прошло более 60 лет. За это время в формулировках норм выявили ряд неточностей и существенных пропусков. Кроме того, появились новые слова и конструкции. Актуализированная редакция правил должна устранить фрагментарность норм 1956 года, говорится в проекте документа.

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В основной раздел нового свода войдут правила употребления букв, правописание безударных гласных, особенности написания отдельных корней. Также значатся такие разделы, как «Безударные гласные в приставках и суффиксах», «Особенности написания суффиксов», «Безударные беглые гласные в корнях и суффиксах имен существительных и прилагательных» и другие.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект обновления правил орфографии. Постановление, новые нормы и пояснительную записку ведомство разместило на официальном портале правовых актов.