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Минпросвещения России объяснило, что именно изменится в правилах орфографии

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 19:22
Общество
Минпросвещения России объяснило, что именно изменится в правилах орфографии
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 9 ноября. Российские власти намерены обновить свод правил орфографии. Какие именно изменения планируется внести, объяснили в Министерстве просвещения РФ.

Впервые правила русской орфографии и пунктуации были изданы в 1956 году. С того момента прошло более 60 лет. За это время в формулировках норм выявили ряд неточностей и существенных пропусков. Кроме того, появились новые слова и конструкции. Актуализированная редакция правил должна устранить фрагментарность норм 1956 года, говорится в проекте документа.

Минпросвещения России объяснило, что именно изменится в правилах орфографии
Prt Scr ria.ru /

 

 

 

В основной раздел нового свода войдут правила употребления букв, правописание безударных гласных, особенности написания отдельных корней. Также значатся такие разделы, как «Безударные гласные в приставках и суффиксах», «Особенности написания суффиксов», «Безударные беглые гласные в корнях и суффиксах имен существительных и прилагательных» и другие.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект обновления правил орфографии. Постановление, новые нормы и пояснительную записку ведомство разместило на официальном портале правовых актов.

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