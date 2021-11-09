Политолог Брутер: России нет смысла разрывать отношения с Нидерландами из-за дела MH1

Москва, 9 ноября. Дипломатические отношения России и Нидерландов не могут быть саботированы из-за скандального дела о «скифском золоте» или гибели борта MH17 авиалиний Малайзии. Об это заявил политолог Владимир Брутер.

Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований привело ФБА «Экономика Сегодня». По словам политолога, Амстердам давно лишился самостоятельности во внешней политике и во всем следует по курсу остальных стран коллективного Запада. Дело MH17 — это часть антироссийского нарратива, навязываемого Брюсселем и Вашингтоном, поэтому исход этого судебного процесса предрешен, считает Брутер.

«Процесс должен показать и создать медийную картинку, смысл которой заключается в тезисе, что "Россия виновата всегда". Как только этот суд закончится, начнется новый, а давление на Россию никогда не прекратится», — объяснил на пальцах эксперт.

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Правосудие Нидерландов — это «карманная юстиция ради картинки», решения которой будут обслуживать интересы конкретных сил, уверен Брутер. По этой причине, нет никакого смысла тратить время и ресурсы на дипломатические скандалы и давать понять, что дело MH17 может сорвать диалог двух стран. Важно сохранить продуктивную составляющую отношений Москвы и Амстердама, но при этом не давать себя в обиду, констатировал эксперт.

«Нидерланды остаются важным торговым партнером для РФ, поэтому Москва не может взять и отказаться от отношений с ними. Во-вторых, такое число дел является стечением обстоятельств – по крайней мере, по скифскому золоту, а в-третьих, мы имеем дело с карманной юстицией, которая точно знает, какого результата она хочет добиться и какой в итоге получит», — заключил Владимир Брутер.

На многочисленные нарушения, ошибки и предвзятость следствия в деле MH17 указывали многие российские и западные СМИ. Так, например, адвокат обвиняемого в гибели «Боинга» Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате поймала прокуратуру королевства на сокрытии показаний свидетеля S45, которые ставят крест на линии обвинения об использовании донбасскими ополченцами ЗРК «Бук». Российская сторона, в свою очередь, как пишет НСН, неоднократно предостерегала страны коллективного Запада от попыток приписать ей причастность к инциденту.