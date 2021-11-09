Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 19:32
19:31
Общество
Экс-ведущая «Песни года» Ангелина Вовк займется образованием детей
19:27
Общество
Тушканчики из Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
19:23
Происшествия
Спасатели локализовали пожар повышенной сложности на мебельном складе в Ульяновске
19:22
Весь мир
Из-за дефолта в Ливане банки сокращают персонал и закрывают филиалы
19:14
Происшествия
Бастрыкин подвел итоги работы СК за 9 месяцев 2021 года
19:10
Общество
«Игра в кальмара» получила второй сезон
19:10
Общество
Женщина пожаловалась на выписку матери с подозрением на COVID-19 из больницы Крыма
19:10
Политика
Журналист Ищенко: Россия стремится решить ситуацию в Донбассе мирным путем
19:08
Политика
Политолог Перенджиев назвал сроки вероятного наступления ВСУ в Донбассе
19:07
Технологии
Аналитик Булочников рассказал, чем вызван рост биткоина и сколько он будет стоить в 2022 году
Все новости

Политолог Брутер: России нет смысла разрывать отношения с Нидерландами из-за дела MH1
Политика
Политолог Брутер: России нет смысла разрывать отношения с Нидерландами из-за дела MH1
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 9 ноября. Дипломатические отношения России и Нидерландов не могут быть саботированы из-за скандального дела о «скифском золоте» или гибели борта MH17 авиалиний Малайзии. Об это заявил политолог Владимир Брутер.

Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований привело ФБА «Экономика Сегодня». По словам политолога, Амстердам давно лишился самостоятельности во внешней политике и во всем следует по курсу остальных стран коллективного Запада. Дело MH17 — это часть антироссийского нарратива, навязываемого Брюсселем и Вашингтоном, поэтому исход этого судебного процесса предрешен, считает Брутер.

«Процесс должен показать и создать медийную картинку, смысл которой заключается в тезисе, что "Россия виновата всегда". Как только этот суд закончится, начнется новый, а давление на Россию никогда не прекратится», — объяснил на пальцах эксперт.

Политолог Брутер: России нет смысла разрывать отношения с Нидерландами из-за дела MH1
Prt Scr courtmh17.com /

Правосудие Нидерландов — это «карманная юстиция ради картинки», решения которой будут обслуживать интересы конкретных сил, уверен Брутер. По этой причине, нет никакого смысла тратить время и ресурсы на дипломатические скандалы и давать понять, что дело MH17 может сорвать диалог двух стран. Важно сохранить продуктивную составляющую отношений Москвы и Амстердама, но при этом не давать себя в обиду, констатировал эксперт.

«Нидерланды остаются важным торговым партнером для РФ, поэтому Москва не может взять и отказаться от отношений с ними. Во-вторых, такое число дел является стечением обстоятельств – по крайней мере, по скифскому золоту, а в-третьих, мы имеем дело с карманной юстицией, которая точно знает, какого результата она хочет добиться и какой в итоге получит», — заключил Владимир Брутер.

На многочисленные нарушения, ошибки и предвзятость следствия в деле MH17 указывали многие российские и западные СМИ. Так, например, адвокат обвиняемого в гибели «Боинга» Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате поймала прокуратуру королевства на сокрытии показаний свидетеля S45, которые ставят крест на линии обвинения об использовании донбасскими ополченцами ЗРК «Бук». Российская сторона, в свою очередь, как пишет НСН, неоднократно предостерегала страны коллективного Запада от попыток приписать ей причастность к инциденту.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Брутер: России нет смысла разрывать отношения с Нидерландами из-за дела MH1
Владимир Брутер россия mh17 нидерланды дипломатия
Комментировать