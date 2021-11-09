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Вассерман не поддержал инициативу Роскомнадзора о запрете ЛГБТ-фильмов и сериалов
Общество
Вассерман не поддержал инициативу Роскомнадзора о запрете ЛГБТ-фильмов и сериалов
Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Москва, 9 ноября. Член комитета Госдумы по просвещению, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал предложение Роскомнадзора запретить фильмы и сериалы с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений. Депутат считает эту меру избыточной.

Роскомнадзор изучает возможность введения ограничений на показ в онлайн-кинотеатрах ЛГБТ-фильмов и сериалов, а также контента, пропагандирующего сексуальные девиации. Однако Вассерман не поддержал инициативу ведомства, подчеркнув в комментарии «Радио 1», что предложение выходит за рамки действующего закона.

Как напомнил публицист, в России запрещена реклама гомосексуализма для несовершеннолетних. Депутат объяснил эту меру тем, что во время юношеского становления сексуальности любая случайность может склонить человека на ту или иную сторону

«Но для взрослых с уже более-менее определившимися сексуальными предпочтениями такой запрет, на мой взгляд, избыточен», — отметил Вассерман.

Ранее блогер Вадим Манукян высказался об ЛГБТ-кино, которое собираются снять на Украине на государственные деньги. По его мнению, после такого можно ожидать проведения гей-парадов в Киеве.

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роскомнадзор лгбт вассерман
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