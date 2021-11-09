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Федеральное агентство новостей представляет проект «Что здесь происходит»

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 20:28
Общество

Федеральное агентство новостей представляет новую передачу «Что здесь происходит». Вадим Войтановский разбирается с самыми злободневными проблемами петербуржцев.

Съемочная группа #ЧЗП во главе с ведущим оперативно реагирует на обращения и отправляется с проверкой на место происшествия. Опросив местных жителей, Войтановский принимается за работу. Иногда результаты следуют незамедлительно, но некоторые вопросы приходится решать обращением в вышестоящие инстанции. 

Передача «Что здесь происходит» призвана помочь петербуржцам справиться с насущными проблемами. Пишите нам, разберемся!

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