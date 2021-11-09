Власти ЦАР намерены вернуть на родину 70 000 беженцев

Банги, 9 ноября. Власти Центральноафриканской Республики готовятся к возвращению 70 000 вынужденных переселенцев, бежавших из страны во время военных конфликтов, сообщает Ndjoni Sango.

«Из-за многочисленных гражданских войн некоторые жители в попытках обезопасить себя и семьи от разгула боевиков покинули государство. Сейчас, по самым скромным подсчетам, несколько десятков тысяч наших соотечественников проживают по всему миру», — пишут журналисты.

В настоящее время правительство африканской страны приступило к процессу возвращения граждан на родину. В соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным 5 июля 2019 года между Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Демократической Республикой Конго и ЦАР, 250 человек уже прибыли из ДРК в Банги.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Акция стала началом длительного периода добровольной репатриации. Мы надеемся, что это лишь прелюдией к массовому возвращению более 70 000 человек, которые сегодня находятся за рубежом», — сообщил представитель ООН Мохамед Аския.

Согласно информации УВКБ, 221 694 центральноафриканца проживают в ДРК, из них 15 059 в районе Бособоло в провинции Северная Убанги. Ранее стало известно, что министр по гуманитарным вопросам, солидарности и национальному примирению Вирджиния Байку совершила рабочий визит в Бамбари, где произвела оценку уровня жизни бывших беженцев.