По мнению экспертов, НАТО не может и не будет решать проблемы Польши с мигрантами

Президент Польши Анджей Дуда занимается популизмом, вместо того чтобы решать проблему с мигрантами. Путь здесь один — отбросить антибелорусские тезисы и перейти к нормальному сотрудничеству. Об этом ФАН рассказали белорусский политолог Алексей Дзермант и эксперт по Белоруссии Николай Межевич, комментируя новость о том, что президент Польши Анджей Дуда обратился к НАТО с призывом о помощи в связи с миграционным кризисом в стране.

Ранее Дуда в своем аккаунте в «Твиттере» выразил благодарность президентам Литвы, Латвии, Грузии, Эстонии, Украины, а также Светлане Тихановской как «лидеру демократических сил Белоруссии» за «поддержку и понимание». В своем сообщении он выразил мысль, что, «защищая границы», он с упомянутыми лицами «защищает Европу».

Старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант отметил, что ситуация на границе с Польшей зашла в тупик: ни Брюссель, ни Варшава не желают идти на компромисс.

«Польша не справляется с потоком нелегальных беженцев. Нагнетание обстановки в СМИ ситуацию не разрешило. Попытка использовать на границе военных и периодические провокации во многом усугубили происходящее. “Виновной” в миграционном кризисе Польша и вместе с ней Евросоюз назначили Белоруссию. Хотя очевидно, что Минск не создает поток беженцев, они следуют через республику транзитом. После введения санкций, необоснованных обвинений и политического давления Белоруссия перестала охранять границу с Евросоюзом так, как делала это раньше», — сказал аналитик.

Политолог напомнил, что Дуда взывает к помощи НАТО, однако понятно, что это — не системное решение и таким способом Варшава вряд ли достигнет чего-то хорошего. По мнению собеседника ФАН, президент Польши, обращаясь к Альянсу, расписался в собственном бессилии: ни полиция, ни погранвойска страны под его руководством не могут справиться с беженцами, то есть польское руководство недееспособно. Брюссель может быть этим недоволен.

«Дуде хочется привлечь внимание сильных иностранных политиков, но заигрывать он может к слабым странам. Дуда благодарит кого угодно, но не разговаривает с теми, кто мог бы ему реально помочь. Он просто показывает Западу, что у него якобы «есть поддержка со стороны других государств. Тихановская не имеет отношения к решению проблемы с мигрантами. Это попытка властей Польши продемонстрировать всем, что официальная Варшава игнорирует правительство Белоруссии», — уточнил белорусский эксперт.

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Научный работник заметил, что много простых поляков, особенно проживающих на северо-востоке Польши, например в Подляском воеводстве, жителей Белостокщины, не довольны Дудой, так как уклад их жизни и заработки всегда были тесно связаны с Белоруссией. По словам Дзерманта, правильным решением для Польши был бы разворот лицом к сопредельному государству и построение добрососедских отношений с Минском — тогда Варшава ощутила бы не только реальную поддержку в противодействии потоку нелегальных мигрантов, но и могла бы выиграть экономически, заключив серию выгодных контрактов.

Директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич считает, что акцент на миграционной проблеме и раздувание конфликта на границе с Белоруссией Дуде крайне выгодны.

«Политическая карьера Дуды знала лучшие времена, и ему хочется набрать рейтинг снова. Он пытается привлечь внимание какими-нибудь громкими заявлениями. Дуда не хочет, чтобы его “списывали”, но именно так может случиться. Поэтому президент Польши попытался использовать тезис, популярный в его стране уже около 400 лет, о том, что якобы поляки защищают границы Европы. Это обычный популизм», — подчеркнул эксперт.

Политолог предположил, что Европа не собирается реагировать на локальный по европейским масштабам миграционный конфликт какими-то жесткими действиями, ведь для этого нет реальных предпосылок. Межевич заявил, что миграционный кризис не преодолевают ракетами и танками.

«С помощью истерики польский лидер пытается решить личные проблемы и, если повезет, выбить из Евросоюза дивиденды для Польши. Между Варшавой и Брюсселем произошел раскол. Поляки не хотят принимать ЛГБТ-ценности, навязываемые Западом. Помимо этого, Польша не желает закрывать угольные шахты, так как это усугубит энергетический кризис и погубит промышленность страны. Дуда пытается переключить внимание Евросоюза с претензий к Варшаве на “происки Лукашенко”, он хитрит», — пояснил доктор экономических наук.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН предположил, что президент Польши создает шум и видимость серьезного конфликта, надеясь на приостановление санкций со стороны Евросоюза к Польше и списывание части штрафов.

«Тихановская удостоилась “персонального приветствия” от Дуды в связи с тем, что в проект госпереворота в Белоруссии, который она должна была олицетворять, Запад вложил серьезные средства и этот проект пока не закрыт. Что касается угроз со стороны ЕС ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих в Белоруссию мигрантов, — это абсурд. Нет и не может быть механизма по определению, кто из пассажиров, на законных основаниях купивших билет в Минск, захочет потом нелегально перейти границу. Евросоюз может “назначить” причастными к кризису белорусских и российских перевозчиков и наложить на них штрафы, но это будет произвол», — разъяснил политолог.

По словам Межевича, искать логику в поступках польских политиков, как и в выбранном антибелорусском и антироссийском курсе Европы, сложно, поэтому прогнозировать, как скоро, когда и каким путем разрешатся противоречия между Польшей и Белоруссией, тяжело.

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