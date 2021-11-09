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Госдума упростила правила хранения и ношения кортиков для офицеров ВМФ РФ в отставке
Армия
Госдума упростила правила хранения и ношения кортиков для офицеров ВМФ РФ в отставке
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 9 ноября. Депутаты Госдумы приняли законопроект, который позволяет офицерам ВМФ РФ в отставке носить кортики как часть парадной форменной одежды.

Согласно тексту документа, отставным морским офицерам больше не придется регистрировать кортики в Росгвардии, а также получать разрешение на их хранение и ношение.

«Документ внесен во исполнение поручения президента, которое было дано по результатам встречи с ветеранами и офицерами Черноморского флота России», — сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Стоит отметить, что кортик является частью парадной формы офицеров военно-морских сил по всему миру. Оружие вручают вместе с офицерскими погонами по завершении военного училища.

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