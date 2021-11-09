Глава МИД Белоруссии Макей: Польша стягивает к границе технику и вооружение

Минск, 9 ноября. Польская армия стягивает военную технику и крупнокалиберное вооружение к белорусской границе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, Польша выставила цепь силовиков, а также военную технику и крупнокалиберную артиллерию возле белорусской границы. Макей отметил, что в настоящее в приграничных районах на территории Белоруссии находятся более двух тысяч обездоленных людей, среди которых женщины и дети.

«Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Белоруссии как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра», — отметил глава МИД Белоруссии.

Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил о напряженной ситуации на белорусско-польской границе, где собралась многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. По данным ведомства, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, среди которых много женщин и детей. Польские силовики не пропускают беженцев через границу, поэтому они предпринимают попытки прорвать заграждения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вызванное миграционным кризисом обострение на границе с Польшей может войти в острую фазу. Также белорусский лидер раскритиковал действия польских силовиков, которые запугивают беженцев с помощью оружия и военной техники, передает ytro.news.