МО Белоруссии опровергло причастность Минска к миграционному кризису на границе с Польшей

Минск, 9 ноября. Военный атташе при посольстве Польши в Минске вызван в минобороны Белоруссии в связи с развитием миграционного кризиса на границе соседних стран и заявлениями польских официальных лиц по данному поводу.

Заявления польских властей о причастности белорусских военнослужащих к возникшему кризису абсолютно безосновательны, сообщили в белорусском минобороны.

«Польская сторона не готова к конструктивному диалогу по ситуации с мигрантами на границе», — сообщается в релизе белорусского военного ведомства.

Вчера стало известно, что несколько больших групп мигрантов пытаются проникнуть в Польшу из Белоруссии. В ответ Варшава объявила призыв резервистов и разместила на белорусско-польской границе около десяти тысяч солдат и офицеров. Также сообщалось, что часть мигрантов смогла прорвать заграждение на польско-белорусской границе.