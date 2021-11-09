Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 19:31
19:27
Общество
Тушканчики из Московского зоопарка впали в зимнюю спячку
19:23
Происшествия
Спасатели локализовали пожар повышенной сложности на мебельном складе в Ульяновске
19:22
Весь мир
Из-за дефолта в Ливане банки сокращают персонал и закрывают филиалы
19:14
Происшествия
Бастрыкин подвел итоги работы СК за 9 месяцев 2021 года
19:10
Общество
«Игра в кальмара» получила второй сезон
19:10
Общество
Женщина пожаловалась на выписку матери с подозрением на COVID-19 из больницы Крыма
19:10
Политика
Журналист Ищенко: Россия стремится решить ситуацию в Донбассе мирным путем
19:08
Политика
Политолог Перенджиев назвал сроки вероятного наступления ВСУ в Донбассе
19:07
Технологии
Аналитик Булочников рассказал, чем вызван рост биткоина и сколько он будет стоить в 2022 году
19:06
Происшествия
На Ямале подростки похитили со склада новогодние украшения на 100 тыс. рублей
Все новости

Ливия вошла в состав целевой группы Интерпола по борьбе с терроризмом в Африке
Весь мир
Ливия вошла в состав целевой группы Интерпола по борьбе с терроризмом в Африке
interpol.int  /  Interpol

Триполи, 9 ноября. Ливия вошла в состав целевой группы Интерпола и Африканского полицейского управления (Африпол) по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает издание «218».

Специалисты организовали видеоконференцию, на которую пригласили представителей 22 стран, включая сотрудников Министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства. Среди них оказались бригадный генерал Абд ар-Раззак аль-Хаддад из главного управления операций по обеспечению безопасности, полковник Валид Абдель Даим и подполковник Рамадан ан-Наджар из Бюро арабской и международной уголовной полиции.

«На совещании обсуждалась возможность формирования совместной целевой группы Интерпола и Африпола для координации спецопераций по борьбе с терроризмом, его финансистами, а также пограничного контроля», — говорится в сообщении.

Участников конференции также познакомили с современным оборудованием, используемым при полномасштабных операциях по поимке террористов и опасных преступников. Представители 22 африканских стран подтвердили готовность оказать необходимую поддержку международной организации на территории континента.

Министерство внутренних дел Ливии начало переговоры с Интерполом еще в октябре. Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества в области укрепления потенциала полиции и работы по повышению квалификации и возможностей специалистов ведомства.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливия вошла в состав целевой группы Интерпола по борьбе с терроризмом в Африке
ливия африка интерпол борьба с терроризмом
Комментировать