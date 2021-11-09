Ливия вошла в состав целевой группы Интерпола по борьбе с терроризмом в Африке

Триполи, 9 ноября. Ливия вошла в состав целевой группы Интерпола и Африканского полицейского управления (Африпол) по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает издание «218».

Специалисты организовали видеоконференцию, на которую пригласили представителей 22 стран, включая сотрудников Министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства. Среди них оказались бригадный генерал Абд ар-Раззак аль-Хаддад из главного управления операций по обеспечению безопасности, полковник Валид Абдель Даим и подполковник Рамадан ан-Наджар из Бюро арабской и международной уголовной полиции.

«На совещании обсуждалась возможность формирования совместной целевой группы Интерпола и Африпола для координации спецопераций по борьбе с терроризмом, его финансистами, а также пограничного контроля», — говорится в сообщении.

Участников конференции также познакомили с современным оборудованием, используемым при полномасштабных операциях по поимке террористов и опасных преступников. Представители 22 африканских стран подтвердили готовность оказать необходимую поддержку международной организации на территории континента.

Министерство внутренних дел Ливии начало переговоры с Интерполом еще в октябре. Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества в области укрепления потенциала полиции и работы по повышению квалификации и возможностей специалистов ведомства.