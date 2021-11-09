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Португальских миротворцев ООН задержали за контрабанду наркотиков, золота и алмазов из ЦАР в ЕС
Весь мир
Португальских миротворцев ООН задержали за контрабанду наркотиков, золота и алмазов из ЦАР в ЕС
pixabay.com  / 

Лиссабон, 9 ноября. Полиция Португалии вскрыла контрабандную смеху национального миротворческого контингента. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) незаконно доставляли наркотики, алмазы и золото из ЦАР в Европу. Товар перебрасывался на военно-транспортных самолетах, сообщает The Guardian.

По данным журналистов, 320 стражей правопорядка провели около 100 обысков и рейдов по разным адресам. Операция состоялась спустя два года после первого сообщения о том, что командир МИНУСКА занимается незаконным бизнесом.

«В настоящее время мы изучаем возможность того, что некоторые солдаты, принимавшие участие в стабилизации обстановки на территории ЦАР, выполняли функции курьеров и незаконно торговали алмазами, золотом и наркотиками», — говорится в заявлении полиции.

Суд выдал десять ордеров на арест военных Организации Объединенных Наций во время обысков в Лиссабоне, Фуншале, Брагансе, Порту-де-Мос, Энтронкаменту, Сетубале, Беже и Фару.

Португальских миротворцев ООН задержали за контрабанду наркотиков, золота и алмазов из ЦАР в ЕС
pixabay.com /

«Расследуется преступная сеть с международными связями, которая занимается получением незаконной прибыли путем контрабанды и передачи поддельной валюты, мошенничестве и отмывании денег», — добавили правоохранители.

Министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва выразил недовольство полученной информацией и тем не менее завил, что расследование не должно нанести ущерб международному авторитету португальских военнослужащих. В настоящее время около 180 солдат из европейского государства выполняют миротворческую миссию в ЦАР.

Португальских миротворцев ООН задержали за контрабанду наркотиков, золота и алмазов из ЦАР в ЕС
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Это далеко не первый случай, когда членов многопрофильной комплексной миссии ООН обвиняют в незаконном обогащении за счет центральноафриканцев. Так, в начале марта стало известно, что «голубые каски» занимаются незаконной добычей и хищением ценных природных ресурсов.

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