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Боевой нож «Игла» для спецназа ВМФ РФ разрезал пистолетную пулю в полете
Армия
Боевой нож «Игла» для спецназа ВМФ РФ разрезал пистолетную пулю в полете
Prt Scr youtube.com  /  Lazarev Tactical

Москва, 9 ноября. Разработанный для спецназа Военно-морского флота России универсальный боевой нож «Игла» рассек летящую пистолетную пулю. Испытания «Иглы» продемонстрировали в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Новый нож предназначен для ведения боя под водой и выполнения дополнительных задач. Нож обладает пилой с серрейторной заточкой, которая позволяет разрезать канаты, парашютные стропы и рыболовные сети.

В программе продемонстрировали весь процесс производства и испытаний «Иглы». В рамках стандартных испытаний нож поочередно держат в камерах с низкими и высокими температурами. На следующем этапе изделие проверяют на сопротивление изгибу. Нож зажимают в тисках и вешают на клинок 100 килограммов груза. По просьбе журналистов нагрузку увеличили до 225 килограммов, однако нож успешно прошел этот тест, подтвердив слова разработчиков о том, что «Игла» не гнется и не ломается.

Испытания «Иглы» завершили выстрелом из пистолета Стечкина в клинок. Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения «ЦНИИточмаш» дважды выстрелили в «Иглу» с расстояния десяти метров. Боевой нож разрезал обе пистолетные пули на две части. При этом единственным повреждением, которое нанесли ножу выстрелы из пистолета, стала слегка сколотая краска.

Ранее стало известно, что Воздушно-десантные войска стали первыми в России вооруженными формированиями, которые полностью перешли на новейшие стрелковые автоматы АК-12. Последние партии поступили в подразделения ВДВ осенью 2021 года. В настоящее время военнослужащие знакомятся с техническими параметрами и возможностями АК-12 на стрельбищах.

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россия спецназ нож игла
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