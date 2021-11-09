Боевой нож «Игла» для спецназа ВМФ РФ разрезал пистолетную пулю в полете

Москва, 9 ноября. Разработанный для спецназа Военно-морского флота России универсальный боевой нож «Игла» рассек летящую пистолетную пулю. Испытания «Иглы» продемонстрировали в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Новый нож предназначен для ведения боя под водой и выполнения дополнительных задач. Нож обладает пилой с серрейторной заточкой, которая позволяет разрезать канаты, парашютные стропы и рыболовные сети.

В программе продемонстрировали весь процесс производства и испытаний «Иглы». В рамках стандартных испытаний нож поочередно держат в камерах с низкими и высокими температурами. На следующем этапе изделие проверяют на сопротивление изгибу. Нож зажимают в тисках и вешают на клинок 100 килограммов груза. По просьбе журналистов нагрузку увеличили до 225 килограммов, однако нож успешно прошел этот тест, подтвердив слова разработчиков о том, что «Игла» не гнется и не ломается.

Испытания «Иглы» завершили выстрелом из пистолета Стечкина в клинок. Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения «ЦНИИточмаш» дважды выстрелили в «Иглу» с расстояния десяти метров. Боевой нож разрезал обе пистолетные пули на две части. При этом единственным повреждением, которое нанесли ножу выстрелы из пистолета, стала слегка сколотая краска.

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