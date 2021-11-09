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Президент Никарагуа заявил о победе сторонников многополярного мира
Весь мир
Президент Никарагуа заявил о победе сторонников многополярного мира
Global Look Press  /  Str / dpa

Манагуа, 9 ноября. Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал свою победу на выборах примером для всех сторонников многополярного мира. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Это победа народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Я уверен, что это пример, который мы подаем Латинской Америке — Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Боливии и другим народам, которые сражаются за многополярность», — заявил Ортега говоря о победе возглавляемого им Сандинистского фронта на состоявшихся 7 ноября всеобщих выборах.

По итогам выборов Даниэль Ортега продлил свои полномочия на посту президента страны, получив поддержку 75% избирателей. Его ближайший преследователь — кандидат от правоцентристской Либерально-конституционной партии Уолтер Мартинес набрал 14% голосов.

Несмотря на многочисленные обвинения в адрес властей Никарагуа со стороны США и некоторых стран Европы и Латинской Америки, а также заявления о непризнании итогов выборов, многочисленные международные наблюдатели, которые следили за процедурой волеизъявления никарагуанцев, высоко оценили прозрачность выборов и организацию избирательного процесса.

Представители российской делегации заявили о том, что процесс голосования соответствовал мировым стандартам и обеспечил никарагуанцам доступ на участки для голосования при соблюдении всех необходимых мер, связанных с противодействием распространения COVID-19.

«Было странно, когда мы в Европе слышали некоторые голоса, не признающие выборы, когда они еще даже не состоялись, мы считаем такое отношение абсурдным и мешающим», — сказал один из представителей российской делегации.

Ранее глава российской делегации Дмитрий Новиков выразил признательность властям Никарагуа за возможность международным наблюдателям участвовать в избирательных и других процессах жизни страны.

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выборы ортега никарагуа
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