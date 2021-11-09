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Министры обороны РФ и Казахстана утвердили программу сотрудничества в военной области
Армия
Министры обороны РФ и Казахстана утвердили программу сотрудничества в военной области
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 ноября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его казахстанский коллега Мурат Бектанов утвердили программу межгосударственного сотрудничества в военной сфере на период до 2024 года.

Россия и Казахстан намерены укреплять военное взаимодействие, что еще раз было подчеркнуто во время визита казахстанского министра обороны Мурата Бектанова в Москву. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

«Программа двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2022-2024 годы определяет приоритетные направления взаимодействия в оборонной сфере на среднесрочный период», — заявил Шойгу перед подписанием документа.

Министры утвердили план военного взаимодействия РФ и Казахстана на 2022 год, в котором конкретизируются этапы воплощения трехлетней программы. Россия и Казахстан достигли стратегического взаимодействия в военных вопросах, отметил Сергей Шойгу на встрече с Муратом Бектановым.

Ранее глава Минобороны РФ отметил, что пандемия COVID-19 не повлияла на боеспособность российской армии. Также Шойгу отметил опасный характер стягивания сил НАТО к границам России, об чем информировал телеканал «360».

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