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Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев
Политика
Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 9 ноября. «Мафиозная структура», которая существует в Европейском союзе, обеспечивает транзит мигрантов с Ближнего Востока через белорусскую территорию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» лидер республики отметил, что услуги так называемых «транзитеров» оплачиваются.

«А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что беженцы едут не на пустое место, а к конкретным личностям, которые их ждут в странах ЕС.

Как стало известно ранее, Лукашенко раскритиковал подход Польши к разрешению ситуации на границе с Белоруссией.

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мигранты евросоюз белоруссия лукашенко
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