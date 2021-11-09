Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев

Минск, 9 ноября. «Мафиозная структура», которая существует в Европейском союзе, обеспечивает транзит мигрантов с Ближнего Востока через белорусскую территорию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» лидер республики отметил, что услуги так называемых «транзитеров» оплачиваются.

«А десятки транзитеров, которые людей подкидывают, — это немцы и прежде всего поляки, еще и украинцы, литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что беженцы едут не на пустое место, а к конкретным личностям, которые их ждут в странах ЕС.

Как стало известно ранее, Лукашенко раскритиковал подход Польши к разрешению ситуации на границе с Белоруссией.