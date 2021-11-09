Фетисов заявил, что Овечкин хочет обогнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Москва, 9 ноября. Российский хоккеист Александр Овечкин намерен обойти Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб, догнать Яромира Ягра в этом списке — промежуточная задача. Об этом заявил экс-хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов.

По его словам, в первую очередь для 36-летнего россиянина важно обойти Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. Все остальные цели для капитана «Вашингтон Кэпиталз» промежуточные, убежден Фетисов.

«Самое главное, чтобы не было травм: ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную. Мы с ним летом вместе тренировались, и Саша настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории», — сказал тренер в разговоре с ТАСС.

Кроме того, по словам Фетисова, Овечкин намерен стать олимпийским чемпионом вслед за родительницей, пишет «Вечерняя Москва». Мать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Татьяна Овечкина является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу.

Александр Овечкин сравнялся с американцем Бреттом Халлом в списке лучших снайперов НХЛ. На счету россиянина 741 шайба. Это позволило ему расположиться на четвертой строчке.