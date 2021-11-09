Академик Зеленый предложил разыгрывать полеты в космос посредством лотереи

Москва, 9 ноября. Космические путешествия должны быть доступны не только богатым людям. Такие туры необходимо разыгрывать через лотерею, считает научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый.

Путешествия на орбиту не должны быть приманкой для «богатых буратин», уверен ученый. Лотерея позволит каждому человеку не упустить шанс полететь в космос. Важно, чтобы любой гражданин мог приобрести билет, пройти медкомиссию и, возможно, отправиться в полет, отметил Зеленый на научно-технической конференции ученых и специалистов РКК «Энергия».

«Я всегда выступаю за то, чтобы космический туризм был не приманкой для «богатых буратин», — подчеркнул академик.

Люди стали больше интересоваться полетами в космос на корабле «Союз» после запуска на орбиту киноэкипажа в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Съемки на МКС оказались масштабным событием, рассказал глава российского представительства Space Adventures Сергей Костенко.