Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 21:01
21:00
Общество
Верующие боливийцы отметили День черепов шествием с останками усопших родных
20:59
Политика
Клинцевич заявил, что за обострением на границе Польши могут стоять третьи силы
20:58
Общество
Томатный сок и шиповник могут спасти от деменции
20:55
Армия
Минобороны Чехии: армия страны рискует остаться с лицензионной копией советских БМП-2
20:55
Весь мир
Марокко отказалось обсуждать статус Западной Сахары
20:55
Общество
Эксперты рассказали о ходе реализации проектов территории «Горская» и ТПУ в Петербурге
20:54
Общество
Доктор Мясников заявил о бесполезности чеснока в борьбе с холестерином
20:54
Общество
Врачи Подмосковья помогли пациенту встать на ноги после перелома за один день
20:53
Экономика
Российское правительство готовит коррективы в законодательство проектного финансирования
20:53
Весь мир
Глава МИД Ирана напомнил Великобритании о долге перед Тегераном и условиях ядерной сделки
Все новости

Политсоветник Маркелов указал на тройные стандарты участников саммита в Глазго
Общество
Политсоветник Маркелов указал на тройные стандарты участников саммита в Глазго
Global Look Press  /  Filippo Attili/Us Palazzo Chigi

Климатический саммит в Глазго не вызвал резонанса в мире, поскольку у обычных людей есть много других более актуальных проблем. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Читатели издания The Times заявили, что климатический саммит в Глазго выявил реальное отношение западных политиков к экологическим проблемам. Так, подписчики сошлись во мнении, что данная встреча была попросту бесполезной.

«Безусловно, Запад обязан продвигать климатическую повестку, которую они придумали себе. Я согласен, что саммит в Глазго не вызвал резонанса в мире. Отчасти это связано с тем, что существует множество гораздо более актуальных проблем. Кроме того, многие специалисты понимают двусмысленность этой темы. Понятно, что нужно думать о великом, но все же людей волнуют более приземленные вещи», — пояснил собеседник ФАН.

Политсоветник Маркелов указал на «тройные стандарты» участников саммита в Глазго
pixabay.com / pixabay

Сергей Маркелов прокомментировал также и упрек читателей в адрес участников саммита за то, что на встречу, посвященную проблемам окружающей среды, многие участники посчитали уместным прибыть на самолетах.

«Пример двойных стандартов: это то же самое, что и приехать в роскошных шубах, чтобы обсудить вопросы спасения животных. Мы ходим с сумочками из крокодиловой кожи и переживаем за сохранность крокодилов. Безусловно, полтысячи самолетов, которые привезли этих суперэкспертов по климату, также загрязнили окружающую среду. Это цинизм. Двойные, тройные стандарты», — заметил политический советник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН объяснил, почему президент США Джо Байден вбрасывает разные «политические мемы». По мнению эксперта, глава Белого дома стремится создать новую структуру отношений с американскими элитами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политсоветник Маркелов указал на тройные стандарты участников саммита в Глазго
маркелов саммит глазго
Комментировать