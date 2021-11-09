Политсоветник Маркелов указал на «тройные стандарты» участников саммита в Глазго

Климатический саммит в Глазго не вызвал резонанса в мире, поскольку у обычных людей есть много других более актуальных проблем. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

Читатели издания The Times заявили, что климатический саммит в Глазго выявил реальное отношение западных политиков к экологическим проблемам. Так, подписчики сошлись во мнении, что данная встреча была попросту бесполезной.

«Безусловно, Запад обязан продвигать климатическую повестку, которую они придумали себе. Я согласен, что саммит в Глазго не вызвал резонанса в мире. Отчасти это связано с тем, что существует множество гораздо более актуальных проблем. Кроме того, многие специалисты понимают двусмысленность этой темы. Понятно, что нужно думать о великом, но все же людей волнуют более приземленные вещи», — пояснил собеседник ФАН.

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Сергей Маркелов прокомментировал также и упрек читателей в адрес участников саммита за то, что на встречу, посвященную проблемам окружающей среды, многие участники посчитали уместным прибыть на самолетах.

«Пример двойных стандартов: это то же самое, что и приехать в роскошных шубах, чтобы обсудить вопросы спасения животных. Мы ходим с сумочками из крокодиловой кожи и переживаем за сохранность крокодилов. Безусловно, полтысячи самолетов, которые привезли этих суперэкспертов по климату, также загрязнили окружающую среду. Это цинизм. Двойные, тройные стандарты», — заметил политический советник.

Ранее Сергей Маркелов в беседе с ФАН объяснил, почему президент США Джо Байден вбрасывает разные «политические мемы». По мнению эксперта, глава Белого дома стремится создать новую структуру отношений с американскими элитами.