«Вечерняя Москва» раскрыла доходы Харламова, Гудкова, Варнавы и других выпускников КВН

Москва, 9 ноября. Знаменитые комики и артисты, которые когда-то прославились благодаря Клубу веселых и находчивых, могут похвастаться неплохими доходами. Журналисты подсчитали, сколько зарабатывают главные выпускники КВН.

Старт карьере Гарика Бульдога Харламова дали выступления в командах «Сборная Москвы «МАМИ»» и «Незолотая молодежь», но по-настоящему он стал известен после выхода шоу Comedy Club. Юморист, который также снимается в кино и сериалах, зарабатывает около 130 миллионов рублей в год, пишет «Вечерняя Москва».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Александр Гудков удивлял публику нестандартным юмором в команде КВН «Федор Двинятин». Нынешняя обширная деятельность комика, в том числе съемки клипов и интернет-проекты, приносит ему 1,1 миллиона долларов в год.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Екатерина Варнава играла за «Сборную малых народов», однако большую популярность ей принесло шоу Comedy Woman. Ежегодные заработки знаменитости достигают 1,2 миллиона долларов.

instagram.com / @kativarnava

Гарика Мартиросяна можно назвать одним из самых богатых выпускников Клуба веселых и находчивых. Он начал играть в КВН в далеком 1992 году в составе команды «Новые армяне». Впоследствии комик стал резидентом Comedy Club и построил головокружительную карьеру на телевидении. Его доход достигает 2 миллионов долларов в год.

instagram.com / @martirosian_official

Марина Федункив выходила на сцену КВН в составе команды «Добрянка». Многим она стала известна после премьеры сериала «Реальные пацаны». Юмористка, которая строит не только актерскую, но и музыкальную карьеру, берет от 170 тысяч рублей за съемочный день и от 700 тысяч рублей за корпоратив.

instagram.com / @marina_phedunkiv

Дмитрий Хрусталев, который был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга», обошел по заработкам Мартиросяна. Он построил карьеру на телевидении в качестве ведущего разных проектов. Зрители Первого канала хорошо знают его по шоу «Вечерний Ургант». Доходы Хрусталева составляют до 3,5 миллиона долларов в год.

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КВН отпраздновал 60-летие со дня выхода первого выпуска 8 ноября. Еще один выпускник Клуба веселых и находчивых Азамат Мусагалиев тонко пошутил в этот день вместо поздравлений.