«Вечерняя Москва» раскрыла доходы Харламова, Гудкова, Варнавы и других выпускников КВН

Москва, 9 ноября. Знаменитые комики и артисты, которые когда-то прославились благодаря Клубу веселых и находчивых, могут похвастаться неплохими доходами. Журналисты подсчитали, сколько зарабатывают главные выпускники КВН.
Старт карьере Гарика Бульдога Харламова дали выступления в командах «Сборная Москвы «МАМИ»» и «Незолотая молодежь», но по-настоящему он стал известен после выхода шоу Comedy Club. Юморист, который также снимается в кино и сериалах, зарабатывает около 130 миллионов рублей в год, пишет «Вечерняя Москва».
Александр Гудков удивлял публику нестандартным юмором в команде КВН «Федор Двинятин». Нынешняя обширная деятельность комика, в том числе съемки клипов и интернет-проекты, приносит ему 1,1 миллиона долларов в год.
Екатерина Варнава играла за «Сборную малых народов», однако большую популярность ей принесло шоу Comedy Woman. Ежегодные заработки знаменитости достигают 1,2 миллиона долларов.
Гарика Мартиросяна можно назвать одним из самых богатых выпускников Клуба веселых и находчивых. Он начал играть в КВН в далеком 1992 году в составе команды «Новые армяне». Впоследствии комик стал резидентом Comedy Club и построил головокружительную карьеру на телевидении. Его доход достигает 2 миллионов долларов в год.
Марина Федункив выходила на сцену КВН в составе команды «Добрянка». Многим она стала известна после премьеры сериала «Реальные пацаны». Юмористка, которая строит не только актерскую, но и музыкальную карьеру, берет от 170 тысяч рублей за съемочный день и от 700 тысяч рублей за корпоратив.
Дмитрий Хрусталев, который был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга», обошел по заработкам Мартиросяна. Он построил карьеру на телевидении в качестве ведущего разных проектов. Зрители Первого канала хорошо знают его по шоу «Вечерний Ургант». Доходы Хрусталева составляют до 3,5 миллиона долларов в год.
КВН отпраздновал 60-летие со дня выхода первого выпуска 8 ноября. Еще один выпускник Клуба веселых и находчивых Азамат Мусагалиев тонко пошутил в этот день вместо поздравлений.