Магнитоальбом концерта «Кино» и автограф Шевчука выставили на аукцион

Москва, 9 ноября. Магнитоальбом концерта группы «Кино», текст песни «Последняя осень» с правками Юрия Шевчука и автограф музыканта выставлены на аукцион, который пройдет с 8 по 10 ноября.

Организацией торгов занимается «12й стул». Особенным событием для желающих приобрести эксклюзивные вещи станет отдельный раздел, посвященный русскому року. Участников ждут 35 лотов.

Согласно анонсу, в частности, можно будет купить рукописи, автографы и фотографии Сергея Курехина, Бориса Гребенщикова, Вячеслава Бутусова и Александра Башлачева, магнитоальбом концерта группы «Кино», гибкую самодельную пластинку Андрея Макаревича, а также текст песни «Последняя осень», в которых есть правки Шевчука.

В конце октября группа ДДТ выпустила новый альбом «Творчество в пустоте». Коллектив, лидером которого является Шевчук, обратился к поклонникам с просьбой помочь создать пластинку и собирал деньги с фанатов.