Елена Панина: «Является ли современная Украина наследницей УССР?»

Депутат Госдумы нескольких созывов, директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина в авторской колонке для ФАН размышляет о нынешней Украине и о том, на какую идеологию опирается это государство. Обращаем внимание: в данной статье представлена личная точка зрения автора, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Является ли современная Украина наследницей УССР? Колонка Елены Паниной

3 ноября 1943 года советские войска завершили Киевскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Киев и Житомир.

Вспоминают ли об этом на современной Украине? Вспоминают, но весьма своеобразно.

К примеру, неделю назад, в день освобождения Киева (6 ноября), президент Украины Владимир Зеленский устроил очередной «пошлый спектакль», заявив, что освобождавшие Киев советские бойцы «не были одеты в форму и крайне плохо вооружены».

Все это хорошо вписывается в озвученный СНБО (Советом национальной безопасности и обороны) Украины план отменить сам термин «Великая Отечественная война», а также в общий сценарий уничтожения исторической памяти, реализуемый администрациями [экс-президента Украины Петра] Порошенко и Зеленского.

На этом фоне очередное кощунство Зеленского — продолжение всех предшествующих действий киевской власти, в том числе печально известного закона о декоммунизации, сноса памятников героям Великой Отечественной войны, героизации коллаборационистов — Степана Бандеры, Романа Шухевича, других главарей ОУН-УПА1 (Организация украинских националистов, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Федеральное агентство новостей /

В связи с этим уместно задать вопрос: является ли нынешняя Украина правопреемницей Украинской Советской Социалистической Республики?

Особенно с учетом того, что сегодня на Украине символика УССР фактически запрещена, ее руководители объявлены преступниками, также под запретом находятся и политические теории, составлявшие идеологическую базу УССР.

В этом контексте возникает и другой вопрос.

Не возникло ли в Киеве после государственного переворота в 2014 году новое государственное образование?

Такое, которое является правопреемником марионеточного «Украинского государства», провозглашенного 30 июня 1941 в оккупированном нацистами Львове?

О существовании этого квазигосударства российскому читателю, прямо скажем, известно мало. Украинская же официальная пропаганда также не слишком фокусируется на этом явлении, предпочитая говорить о «повстанческом движении».

Между тем, ворвавшись на территорию УССР в составе сформированного из числа этнических украинцев батальона «Нахтигаль», сторонники созданной Бандерой организации ОУН1 (б) действительно создали на Западной Украине собственную администрацию и провозгласили свое государство.

В декларации о создании этого «Украинского государства» Бандера провозглашался «лидером украинского народа», а главным союзником — Третий рейх.

«Нововосстающее украинское государство будет тесно взаимодействовать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством своего вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации», — отмечалось в декларации.

Надо сказать, такие действия не были для немцев сюрпризом. Незадолго до вторжения в СССР Альфред Розенберг, идеолог нацизма и будущий рейхсминистр оккупированных «восточных территорий», обещал украинским националистам создание марионеточного государства под германским протекторатом.

По сути, «государство» Бандеры первым начало Холокост на территории СССР, организовав Львовский погром. Однако через некоторое время нацисты решили, что объявлять о создании «Украинского государства» под германским протекторатом преждевременно.

Бандеру арестовали и отправили в тюрьму, откуда перевели затем в концлагерь Заксенхаузен, где он, однако, содержался в привилегированных условиях, больше напоминавших гостиничный номер, чем камеру узника нацизма.

Фактически же «партнерство» оккупантов и их пособников продолжало приносить свои кровавые плоды. Правая рука Бандеры, Роман Шухевич, был переброшен в Белоруссию, где под немецким командованием уничтожал мирных жителей по малейшему подозрению в связях с советскими партизанами.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

На Западной Украине структуры ОУН (де-факто то самое «Украинское государство») укрепились в сельской местности, где развязали террор против польского населения, что было также на руку немецким оккупантам.

В 1942 году ОУН(б) произвела ребрендинг, объявив своих боевиков «Украинской повстанческой армией» (УПА, запрещена в РФ). В этот период УПА фактически была союзницей немцев в борьбе с польским сопротивлением и советскими партизанами. Возглавил УПА зверствовавший до этого в Белоруссии Роман Шухевич.

В 1944 положение Германии ухудшилось. Осенью того же года возобновилось сотрудничество Шухевича с авбером, которое продолжалось вплоть до конца Второй мировой войны. В этот период он вновь просил власти Рейха признать «Украинское государство», но снова получил отказ.

На основании этого можно сделать вывод, что бандеровское «Украинское государство», ОУН(б) и УПА являются тождественным понятиями.

Вопрос об их организационной природе носит, прямо скажем, технический характер, как и вопрос о природе ИГИЛ3 (запрещена в РФ), которую с равным основанием можно назвать и «террористической организацией», и «террористическим квазигосударством» в тот период, когда оно контролировало значительные территории в Сирии и Ираке.

Контролировали ли бандеровцы территорию, создавали ли, как в случае с ИГИЛ, собственный «госаппарат»?

Да, какое-то время контролировали. Летом 1941 года бандеровцы действительно сформировали на Западной Украине властные структуры со своим аппаратом управления и принуждения, осуществляли акты геноцида в отношении еврейского и польского населения.

Согласно материалам, хранившимся в рассекреченном досье ЦРУ на Степана Бандеру, за пять недель официального существования «Украинского государства» было уничтожено 15 тысяч евреев, несколько тысяч поляков и пять тысяч украинцев.

Факты участия бандеровского квазигосударства в войне на стороне нацистов известны и могут быть доказаны в ходе судебного процесса в международных судах.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

И здесь с учетом современных реалий возникает вопрос: не произошло в ли в феврале 2014 года полное разрушение постсоветской Украины и возникновение на ее территории «Украинского государства», провозглашенного бандеровцами летом 1941 года?

Есть множество фактов, свидетельствующих о правомерности такой постановки вопроса. Например, в настоящее время на символическом уровне установлена преемственность нынешних Вооруженных сил Украины от УПА. В современной украинской армии используется символика и приветствия УПА, ее главари на Украине объявлены национальными героями.

Многие политические принципы «Украинского государства» — ОУН(б)-УПА, по мнению наблюдателей, воплощаются в современных украинских законах и политической практике. Есть немало свидетельств того, что русские и представители других национальностей лишаются основополагающих языковых и культурных прав, ставятся в приниженное положение людей второго сорта.

На Украине практически открыто пропагандируются националистические идеи, идет вербовка молодежи в ряды националистических формирований, есть свидетельства, что здесь находили убежище неонацисты из других стран, включая Соединенные Штаты Америки.

Все эти факты широко известны. Не пора ли начать делать на их основе адекватные выводы?

Если современная Украина — это преемница не УССР, а «прославившегося» своими зверствами «Украинского государства», а ее армия — преемница не Советской армии, а бандеровской УПА, есть резон задуматься и над ответственностью нынешней киевской власти.

Устав Нюрнбергского трибунала гласит, что преступления против человечества, совершенные нацистами, не имеют срока давности.

Многие факты причастности к этим преступлениям украинских националистов доказаны. Преемственность в отношении этих структур в Киеве особо не скрывается.

Если державы — победительницы во Второй мировой войне постановили, что нацисты должны понести ответственность за содеянное. Например — выплатить репарации за нанесенный ущерб, провести денацификацию, лишиться части территории, то этот принцип по аналогии, возможно, может быть распространен и на современную киевскую власть.

Имеет ли право такое государство состоять в ООН? Должно ли оно выплатить репарации пострадавшим соседям — например, Польше или Белоруссии, где зверствовал Шухевич?

Актуален ли вопрос об ответственности должностных лиц Украины за возрождение фашизма, предполагающих как минимум персональные санкции?

Наконец, насколько юридически обосновано, что это государство существует в границах бывшей УССР, наследие которой было фактически уничтожено нынешней киевской властью?

Ответы на эти вопросы должны дать сегодня не только политологи, но и юристы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории России.