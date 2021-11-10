Индия и Франция будут расширять партнерство в оборонной сфере

Французский медиапортал назвал имя предполагаемого посредника и сумму взятки при заключении сделки на закупку истребителей Rafale; Китай отказался прислать своих представителей на встречу советников по национальной безопасности стран-соседей Афганистана в Нью-Дели; Исламабад считает, что Индия как «помеха» в афганском вопросе не может быть миротворцем; Нью-Дели не способен найти выход из ловушки сезонного смога; экспорт КНР в Индию в три с половиной раза превышает импорт — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Телеграмм-канала «Индия Сегодня».

СМИ опубликовали данные о коррупции в сделке о продаже самолетов Rafale

Парижское издание Mediapart опубликовало сведения о том, что французская компания Dassault Aviation дала индийскому правительству крупную взятку, чтобы обеспечить продажу истребителей Rafale. Авторы доклада утверждают, что следственные органы в Нью-Дели еще в 2018 году получили доступ к документальному подтверждению связи между производителями реактивного самолета и предполагаемым брокером Сушеном Гуптой.

Доказательства того, что через руки данного деятеля проходили неучтенные деньги, были обнаружены в ходе изучения другой спорной покупки — речь идет о VVIP вертолете AgustaWestland.

«В ситуации с вертолетом Сушен Гупта получал комиссионные от AgustaWestland через Interstellar Technologies Ltd — подставное юридическое лицо, зарегистрированное на Маврикии. Власти острова согласились направить в Правоохранительное управление Индии бумаги, касающиеся этого предприятия, включая договоры, счета-фактуры и банковские выписки. Именно так раскрылось, что Гупта выступал посредником в сделке Rafale», — сообщает Mediapart.

Сообщается, что компания Interstellar Technologies якобы получила от Dassault Aviation не менее 7,5 миллиона евро.

«Большая часть денег была тайно отправлена на Маврикий с использованием системы фальшивых счетов-фактур», — говорится в отчете Mediapart.

После разоблачения, опубликованного изданием в начале этого года, во Франции было начато судебное разбирательство.

Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» указывает на то, что премьер-министр Нарендра Моди подписал контракт на закупку истребителей Rafale по гораздо более высокой цене, чем было согласовано предыдущим главой правительства Манмоханом Сингхом.

Изначально предполагалось закупить 126 машин, однако окончательное соглашение, подписанное между Индией и Францией в 2016 году, предусматривало поставку лишь 36 истребителей за 7,8 млрд евро.

Mediapart, has made the fresh claim that allegedly bogus invoices were used to enable aircraft maker Dassault Aviation to pay at least 7.5 mil euros in secret commissions to a middleman to help it secure the Rafale deal with India.https://t.co/3RIMlO8lfE — The Telegraph (@ttindia) November 9, 2021

Несмотря на то, что история с Rafale привела к коррупционному скандалу во Франции, Верховный суд Индии неоднократно заявлял, что не видит оснований для расследования обстоятельств сделки.

Китай пропустит организованную Индией встречу по Афганистану

Вслед за Пакистаном Китай также решил пропустить организованное Индией совещание по региональной безопасности в Афганистане. Таким образом в Делийском диалоге 10 ноября примут участие советники по национальной безопасности семи государств — Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Председательствовать на мероприятии будет Аджит Довал. Представители движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) не были приглашены, поскольку ни одна из участвующих сторон до сих пор не признала их правительство.

«В ходе диалога будет рассмотрена ситуация в области безопасности, сложившаяся в результате недавних событий в Кабуле. Обсуждение коснется мер по решению соответствующих проблем и помощи Афганистану на пути к миру и стабильности. Нью-Дели традиционно поддерживает тесные и дружественные связи с афганским народом и призывает к единой международной реакции для решения гуманитарных трудностей, стоящих перед страной. Предстоящая встреча будет шагом в этом направлении», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

Пакистан отклонил приглашение на мероприятие и назвал Индию «помехой, а не миротворцем» в Афганистане. Пекин в свою очередь заявил, что не сможет присутствовать из-за трудностей с расписанием дипломатов, но открыт для продолжения дискуссий по двусторонним каналам.

China to skip India's upcoming NSA meeting on Afghanistan due to 'scheduling issues' https://t.co/pFuvbr6pt1 — Republic (@republic) November 9, 2021

Цель Нью-Дели состоит в том, чтобы обеспечить стабилизацию региона, предотвратить гуманитарную катастрофу и, таким образом, пресечь возможность использования Афганистана как тренировочной площадки для террористов, направляющихся в Кашмир. Страны Центральной Азии обеспокоены возможным распространением религиозного экстремизма вследствие захвата власти талибами.

Другая проблема, вызывающая озабоченность Индии, — незаконный оборот наркотиков. Только в прошлом месяце в одном из индийских портов были арестованы по меньшей мере 3 тонны героина, прибывшие из Афганистана.

Прежде чем покинуть Нью-Дели делегации стран-участниц выразили желание посетить достопримечательности страны. Казахстанская группа отправится в Золотой Храм в Амритсаре, представители Узбекистана увидят Тадж-Махал, в то время как посланники из Таджикистана осмотрят столицу Индии.

Индия и Франция договорились расширять партнерство в области обороны и безопасности

Нью-Дели и Париж договорились укреплять партнерство в вопросах обороны и безопасности. Добиться этого планируют путем увеличения обмена разведданными, расширения военных учений и реализации новых инициатив в морской, космической и кибернетической областях, сообщает посольство Индии во французской столице.

Страны решили расширить свои связи на двусторонней встрече Стратегического диалога, сопредседателями которой были советник по национальной безопасности Аджит Довал и Эммануэль Бонн, дипломатический советник президента Эммануэля Макрона.

Французская сторона выразила готовность поддержать видение премьер-министра Нарендры Моди — «Атманирбхар Бхарат» (Самостоятельная Индия) — через участие в оборонной индустриализации, совместных исследованиях и технологических разработках.

A comprehensive,wide ranging,future oriented Annual????????-???????? strategic dialogue on Nov.5 led by Sh.Ajit Doval NSA of???????? &Mr.Emmanuel Bonne Diplomatic Advisor to French President.A key partnership for peace & security in the Indo-Pacific & beyond

Press release:https://t.co/8yhYepKWRB pic.twitter.com/JLtniF39ae — India in France (@IndiaembFrance) November 6, 2021

Заявление Парижа о готовности укрепить двусторонние связи с Индией прозвучало почти через два месяца после создания Австралией, Великобританией и США нового альянса в области безопасности (AUKUS), который воспринимается как противовес действиям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Неожиданное объявление о формировании коалиции, которая предполагает строительство ядерных субмарин для Австралии, вызвало гнев французского правительства, потому что Канберра отказалась от ранее заключенной сделки по подводным лодкам с Пятой республикой.

В ходе Стратегического диалога и других встреч Франция неоднократно подчеркивала свою неизменную приверженность Индо-Тихоокеанскому региону в качестве «державы-резидента» и сотрудничеству с Индией как «основным столпом» своей стратегии в этой части мира.

Аджит Доваль в то же время подтвердил, что Париж является одним из ведущих партнеров Нью-Дели.

Global Look Press / twitter.com / Julien Mattia/Keystone Press Agency — Matti Matikainen/Newspix24 — Muhammad Manan/Keystone Press Agency — @NewsNwi

Комиссия США по международной свободе вероисповедания хочет, чтобы Индия и Россия были внесены в «красный список»

За месяц до того, как Госдепартамент Соединенных Штатов опубликует свой рейтинг религиозной свободы, Комиссия США по международной свободе вероисповедания (USCIRF) рекомендовала включить Индию, Россию, Сирию и Вьетнам в «красный список» или лист «стран, вызывающих особую озабоченность».

Представители индийского МИД часто критиковали комиссию, называя ее предвзятой и обвиняя в ограниченном представлении о стране и ее Конституции. В то же время примечательно, что до сих пор ни один глава внешнеполитического ведомства США не пошел на поводу подобных рекомендаций в отношении Нью-Дели.

Так, в прошлом году предложение USCIRF поместить Индию в «красный список» отклонил госсекретарь Майк Помпео.

При этом три соседа Нью-Дели — Пакистан, Китай и Мьянма — входят в него наряду с Северной Кореей, Саудовской Аравией, Таджикистаном, Туркменистаном и Нигерией.

Religious freedom: US body wants India, Russia placed on ‘red list’ pic.twitter.com/74QDoAXWjd — indowestnews (@indowestnews) November 7, 2021

Американские дипломаты неоднократно указывали на резкое различие между Индией и Пакистаном, хотя оба государства обвиняются в институциональном насилии в отношении религиозных меньшинств на своей территории.

«Правительством в Нью-Дели действительно был совершен ряд актов жестокости, но Исламабад повторял такие действия многократно... Половина арестованных за вероотступничество или богохульство во всем мире находится именно в Пакистане», — сказал посол США по вопросам свободы вероисповедания сенатор Сэм Браунбек в 2020 году.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о том, почему Пакистан находится в перечне «стран, вызывающих особую озабоченность», а Индия — нет.

На отчетный период того года USCIRF также предлагала расширить «желтый» или «специальный контрольный лист», добавив в него Афганистан, Алжир, Азербайджан, Египет, Индонезию, Ирак, Казахстан, Малайзию, Турцию и Узбекистан.

В столице Индии резко ухудшилось качество воздуха

В первую неделю ноября в Нью-Дели и ряде других регионов Северной Индии загрязнение воздуха достигло опасного уровня, многократно превысив допустимые нормы. Как правило, загрязнения атмосферы в стране начинают неуклонно снижаться примерно в октябре — после того, как фермеры заканчивают сбор урожая риса и приступают к расчистке полей для пшеницы, сжигая стерню, оставленную механизированными комбайнами.

Период, когда проводится данная процедура, совпадает по времени с перепадом температур из-за смены сезона и формированием густых зимних туманов, которые не дают загрязняющим частицам рассеиваться. К тому же в начале ноября Индия празднует Дивали — религиозный фестиваль, традиционно связанный с запуском петард и фейерверков.

Smoke and haze continue to cover Delhi sky with overall air quality in 'very poor' category today; visuals from Akshardham (ANI) #AirQuality #DelhiPollution #Delhi #Smog pic.twitter.com/uuftJiDIEu — editorji (@editorji) November 9, 2021

Обширные северо-индийские равнины являются более сухими и пыльными регионами, чем другие части страны. По мнению экспертов, Нью-Дели и так является одним из самых грязных городов Индии, однако он также подвержен воздействию вредных веществ, поступающих из Афганистана и Пакистана. Загрязнение города также усиливает пыль из пустыни Тар, расположенной в северо-западной части субконтинента.

Каждую осень индийская столица задыхается под облаком ужасающего смога, и, несмотря на все взаимные обвинения региональных и центральных властей, никто так и не смог сформулировать реально осуществимого решения этой проблемы.

Индия и Китай увеличили товарооборот

Несмотря на военное противостояние на спорной границе, товарооборот между Индией и КНР в октябре этого года превысил отметку в 100 млрд долларов, сообщает Главное таможенное управление Китая (GAC). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 22,2%. Теперь общий объем торговли между государствами достиг 102,29 млрд долларов.

При этом торговый баланс в данном случае сильно кренился в пользу Пекина: экспорт Китая составил 78,33 млрд долларов, в то время как доходы Нью-Дели от продажи товаров КНР составили только 23,96 млрд долларов.

India-China Trade crosses $100 billion mark in October



China's Exports to India $78.33 billion



India's Exports to China $23.96 billion — MeghUpdates????™ (@MeghBulletin) November 8, 2021

К 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира, а Индия — третьей по величине только к 2050 году. В настоящее время они занимают второе и пятое места соответственно.

Индийцы в основном поставляют китайским партнерам железную руду, хлопок и сырьевые товары. В то же время Нью-Дели импортирует преимущественно механическое и электрическое оборудование, а также предметы медицинского назначения.

Индия давно стремится вывести на китайский рынок свои фармацевтические продукты, и в прошлом месяце Пекин одобрил к продаже на своей территории первый противораковый препарат из этой страны. Аналитики полагают, что на это решение мог повлиять снятый в Китае фильм «Смертельно хочу выжить», в котором подчеркивалась необходимость импорта таких медикаментов, которые может по доступной цене предложить соседнее государство.

В целом данные свидетельствуют о том, что бизнес-круги обеих держав не видят необходимости в диверсификации поставок и готовы продолжать работу несмотря на военные и политические разнолгасия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

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