Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 18:03
18:02
Армия
Министры обороны РФ и Казахстана утвердили программу сотрудничества в военной области
18:01
Общество
Пожилых людей и лиц с хроническими недугами в Петербурге обязали привиться от COVID-19
17:59
Происшествия
Суд получил материалы дела о хулиганстве в отношении депутата от КПРФ Бондаренко
17:58
Политика
Лукашенко рассказал о «мафиозной структуре» Евросоюза по транзиту беженцев
17:56
Спорт
Фетисов заявил, что Овечкин хочет обогнать Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
17:56
Общество
Академик Зеленый предложил разыгрывать полеты в космос посредством лотереи
17:55
Происшествия
В Москве задержали группу лжечиновников из частной юридической фирмы
17:53
Общество
«Зона Норкина». Интервью с известным телеведущим
17:51
Общество
Работодатели Крыма готовы предоставить сотрудникам отгулы и премии ради вакцинации
17:50
Шоу-бизнес
«Вечерняя Москва» раскрыла доходы Харламова, Гудкова, Варнавы и других выпускников КВН
Все новости

Минпросвещения планирует создать новый свод правил русского языка
Общество
Минпросвещения планирует создать новый свод правил русского языка
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 9 ноября. Министерство просвещения предложило осовременить правила орфографии русского языка. Новый свод правил должен стать более полным и соответствующим актуальному русскому языку.

Постановление, новые правила и пояснительную записку разместили на портале с проектами нормативных правовых актов. В записке указывается, что текущие правила были сформулированы еще в 1956 году, более 60 лет назад.

«За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей», — говорится в тексте пояснительной записки.

За последние 60 лет произошло изменение и расшатывание правил правописания, появление новых слов, изменились типы слов и конструкций. И их написание существующими правилами не регламентировано и поэтому нуждается в доработке, считают авторы документа.

Ранее Владимир Жириновский призвал россиян говорить по-русски. И в вопросе повышения грамотности нужно начинать в первую очередь с самих себя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минпросвещения планирует создать новый свод правил русского языка
русский язык грамотность правила орфографии
Комментировать