Минпросвещения планирует создать новый свод правил русского языка

Москва, 9 ноября. Министерство просвещения предложило осовременить правила орфографии русского языка. Новый свод правил должен стать более полным и соответствующим актуальному русскому языку.

Постановление, новые правила и пояснительную записку разместили на портале с проектами нормативных правовых актов. В записке указывается, что текущие правила были сформулированы еще в 1956 году, более 60 лет назад.

«За это время в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей», — говорится в тексте пояснительной записки.

За последние 60 лет произошло изменение и расшатывание правил правописания, появление новых слов, изменились типы слов и конструкций. И их написание существующими правилами не регламентировано и поэтому нуждается в доработке, считают авторы документа.

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