Юрий Лоза выступил за закрытие шоу «Гoлос»

Москва, 9 ноября. Певец Юрий Лоза, неоднократно критиковавший телешоу, выступил с призывом закрыть «Гoлос». Он считает программу устаревшей калькой с зарубежных проектов.

Музыкант раскрыл подробности своих отношений с «Гoлосом». Как оказалось, у артиста судебные тяжбы с Первым каналом из-за музыкального телепроекта. По словам артиста, несмотря на его запрет, на шоу продолжали исполнять его песню. Более того, о композиции Лозы плохо высказались, что певцу не понравилось.

«Программа глупа с точки зрения названия. Назовите ее как угодно, но если вы называете ее голос, а выбираете типажи, то это глупость. Давным-давно пора дать на телевидении дорогу своим шоу. Не покупать это вторсырье за копейки на Западе, а делать свое!» — сказал Лоза в беседе с Общественной службой новостей.

Шоу стартовало с юбилейным десятым сезоном 8 октября. Оценивать вокальные способности участников будут Леонид Агутин, Александр Градский, Дима Билан и Пелагея.