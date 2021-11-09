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Поклонники предложили устроить Трэвису Скотту бойкот на Spotify после смертельной давки

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 17:21
Общество
Поклонники предложили устроить Трэвису Скотту бойкот на Spotify после смертельной давки
Global Look Press  /  Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 9 ноября. Пользователи музыкального стримингового сервиса Spotify призвали устроить бойкот рэперу Трэвису Скотту после смертельной давки на его выступлении. Вчерашние поклонники хотят помешать музыканту заработать на новых треках.

Недавно Скотт выпустил композиции Escape Plan и Mafia, и пользователи Spotify считают, что отказ от их прослушивания лишит рэпера прибыли. Один из бывших фанатов музыканта признался, что ему физически плохо от песен певца после трагедии в Техасе, передает Daily Beast.

«Надеюсь, культура отмены сделает свое дело и исключит его из Spotify, поскольку все, что он делал в своей карьере, каждое его решение привело к этой ситуации, в результате которой погибло так много людей», — пояснил экс-поклонник Скотта.

Меломаны предлагают другим людям заблокировать воспроизведение треков рэпера в настройках. Бывшие фанаты считают, что певец виноват в гибели людей, поскольку все время подстрекал посетителей своих концертов к давкам, пишет «Газета.Ru».

Напомним, восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет стали жертвами давки на выступлении Скотта в рамках Astroworld Festival, прошедшего в Хьюстоне. После трагедии на Трэвиса Скотта и организаторов фестиваля подали иск.

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рэпер скотт spotify
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