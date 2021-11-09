Главные новости дня: 9 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 9 ноября.

Контейнеровоз Rise Shine переломился пополам вблизи берегов Находки

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился на две части на юге Приморья. О происшествии сообщил руководитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка. Для оказания помощи экипажу вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Из порта Владивостока также отправилось спасательное судно «Лазурит» ФГБУ «Морспасслужба». Все моряки с терпящего бедствие в Японском море контейнеровоза Rise Shine были спасены.

Мошенник на автомобиле переехал сотрудника спецназа во время задержания в Петербурге

Сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) был насмерть сбит автомобилем мошенника во время спецоперации в Пушкинском районе Петербурга. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Правоохранители объявили в городе план «Перехват» и менее чем через час блокировали машину злоумышленника в Мурино. Боец СОБР, погибший в ходе спецоперации на юге Петербурга, будет представлен к награде за мужество посмертно.

Мосгорсуд изменил меру пресечения ректору «Шанинки» Сергею Зуеву

Московский городской суд изменил меру пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву. Он был взят под стражу прямо во время заседания. Напомним, что Сергей Зуев является одним из фигурантов уголовного дела, которое было возбуждено в отношении вице-президента Сбербанка Марии Раковой.

В Москве покончил с собой изучавший дело ЮКОСа адвокат Артур Воробьев

Тело адвоката Артура Воробьева, который известен как автор книги о гибели российской нефтяной компании ЮКОС, было найдено в ванной комнате его московской квартиры. Согласно предварительной версии, адвокат совершил самоубийство.

Журналист Пивоваров сообщил о возбуждении дела против авторов сериала о «депутате» Наливкине

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к авторам YouTube-канала BARAKuda, которые снимали ролики про придуманного депутата из Уссурийска Виталия Наливкина. Участников съемочной группы обвиняют в хулиганстве, совершенном с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств. Журналист Алексей Пивоваров сообщил, что силовиков заинтересовал ролик, в котором «председатель исполнительного комитета Уссурийска» стреляет по старой автобусной остановке из гранатомета.

Моргенштерну и Элджею снова грозит наказание за пропаганду наркотиков

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Известных рэперов Моргенштерна и Элджея могут наказать за пропаганду употребления запрещенных веществ. Соответствующий протокол об административном нарушении в отношении ООО «Раймс мьюзик» поступил в Зюзинский суд Москвы 3 ноября. Адвокат Сергей Жорин, представляющий в судах интересы медиаперсон и публичных лиц, в том числе и репера Моргенштерна, в беседе с ФАН оценил вероятность наказания артиста.

Сотрудника ФСИН ранили из пистолета в подъезде собственного дома в Москве

Заместитель начальника по перевозкам ФСИН попал в больницу после нападения в собственном подъезде. Неизвестный парень выстрелил в него из пистолета. Инцидент со стрельбой произошел на Зеленом проспекте. По предварительным данным, 41-летний мужчина сделал замечание девушке и парню, которые проверяли содержимое почтовых ящиков. В ответ на это злоумышленник вытащил пистолет и произвел выстрел в сотрудника ФСИН.

Пожар охватил крупный склад на Ленсоветовской улице в Петербурге

Взрыв горючего вещества привел к возгоранию склада. Инцидент произошел в Пушкинском районе. По предварительным данным, спасатели тушили одноэтажное складское помещение, которое находится на Ленсоветовской улице. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Информации о пострадавших или погибших не поступало. ФАН опубликовал видео с места крупного пожара на складе в Шушарах.

В Москве пропал 39-летний сын топ-менеджера McDonald's Хасбулатова

В российской столице начались поиски 39-летнего сына Хамзата Хасбулатова, который известен как первый человек, открывший ресторан быстрого питания McDonald's в СССР. В полицию обратилась мать пропавшего. По ее словам, сын поругался со своей супругой и ушел из квартиры в центре Москвы. Конфликт произошел еще в конце сентября, но мужчина до сих пор не выходит на связь.

Госдума одобрила проект закона об отмене обязательного техосмотра личного транспорта

Государственная дума в первом чтении одобрила законопроект, отменяющий обязательный техосмотр для личного транспорта. Согласно проекту, «легковые автомобили и мототранспортные средства», которые принадлежат гражданам и «используются ими исключительно в личных целях», будут освобождены от обязательного техосмотра. Также депутаты Госдумы приняли проект нового базового закона о региональной власти. Об этом свидетельствуют результаты голосования. Документ определяет полномочия субъектов России, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для управленцев — пять лет.