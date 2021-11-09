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«Зона Норкина». Интервью с известным телеведущим
Общество

В новом выпуске проекта «Зона» популярный журналист Андрей Норкин рассказал публицисту Игорю Кимаковскому о своем отношении к украинским СМИ, Донбассу и кумирам российской молодежи.

Во время большого интервью теле- и радиоведущий поведал об особенностях своей профессии, и как, по его мнению, быть Журналистом с большой буквы. Норкин признается: для него работа в СМИ — больше чем профессия. Однако тем, кто мечтает заниматься творчеством, он журналистику не рекомендует, поскольку считает ее скорее «ремеслом». 

Обсудили и личную «зону комфорта» журналиста. Норкин рассказал, что предпочитает вести передачи в прямом эфире, и пояснил, почему не любит обсуждать на своих передачах «украинский вопрос».

Кроме того, журналист предложил свое, «более радикальное» решение конфликта на Донбассе. Как Норкин видит будущее ДНР и ЛНР, и какое напутствие он хотел бы дать тем, кто только начинает карьеру в СМИ? Все самые интересные подробности журналистской «кухни» — в новом выпуске проекта «Зона».

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