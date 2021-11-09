Засуха в ближневосточном регионе повлияла на урожай оливок в сирийской Хаме

В текущем сезоне производство оливок в Сирийской Арабской Республике (САР) значительно пострадало из-за засухи, поразившей весь ближневосточный регион. Кроме того, положение местных фермеров осложняют экономические санкции, замедляющие выход страны из кризиса. Однако несмотря на все трудности простые граждане продолжают работу и рады достигнутым результатам.

Специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей побывал на производстве оливкового масла в Хаме, где пообщался с местными фермерами и выяснил новые подробности о ситуации в стране.

«Раньше мы боялись выходить на поля из-за похищений и обстрелов со стороны боевиков, что привело к тому, что земля оставалась без внимания почти пять лет. Но сегодня, после восстановления безопасности и стабильности, мы вернулись к уходу за сельхозугодьями и посадке деревьев», — рассказал фермер Виссам аль-Хафьян из провинции Хама.

Он отметил, что экономические санкции, наложенные западными странами, а также деятельность антиправительственных группировок, все еще действующих в САР, сильно повлияли на сельское хозяйство.

Государство испытывает дефицит топлива, который имеет важное значение для отрасли. Оно необходимо для обеспечения работы местных электростанций и водяных насосов, помогающих орошать земли, а также агрегатам на заводах по производству оливкового масла. Кроме того, тракторам и иной спецтехнике нужен бензин, а потому повышение цен на топливо многократно увеличивает расходы фермеров.

Федеральное агентство новостей /

«Столкнувшись с экономическими санкциями и другими трудностями, мы несколько сократили работу. Вместо десяти поливов мы совершаем только два. Раньше была возможность выполнять пять сборов, а сейчас ограничиваемся двумя. Это стало очень дорого для нас», — рассказал аль-Хафьян.

Тем не менее глава Союза фермеров Хамы Тарик Джабр отметил, что производство оливкового масла в регионе сейчас находится на весьма достойном уровне. Он напомнил, что в период войны значительная часть сельскохозяйственных угодий находилась под контролем радикалов, препятствовавших возделыванию земли. Усилия Сирийской Арабской Армии (САА) и ее союзников позволили победить террористов в САР, благодаря чему жизнь постепенно возвращается в прежнее русло.

По словам чиновника, сейчас засуха сократила урожай, который оказался меньше, чем в последние несколько сезонов. Кроме того, он напомнил о прошлогодних пожарах в полях, уничтоживших значительную часть посевов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

Глава Союза фермеров Хамы отметил, что продукция местных производителей является весьма востребованной.

«Сирийские оливки занимают седьмое место в мире и второе место в арабском регионе», — заявил Джабр.

По его словам, производимое из них в САР масло имеет превосходное качество и обладает теми же полезными свойствами, что и аналоги из стран Средиземноморского бассейна: Испании, Греции, Италии, Туниса.

По данным Министерства сельского хозяйства Сирийской Арабской Республики, в этом году урожай оливок составил свыше 645 тыс. тонн. В прошлом сезоне он достигал 850 тыс. тонн. Эта сельхозпродукция вносит значительный вклад в ВВП страны, уступая лишь пшенице и хлопку.

На территории страны более 694 тыс. гектаров заняты деревьями оливы, число которых достигает 103 млн.

Федеральное агентство новостей /

Активность боевиков в Хаме все еще создает определенную угрозу для местных жителей, однако фермеры не намерены сдаваться и занимаются своим делом, в чем их всеми возможными средствами поддерживает официальный Дамаск.

Несмотря на существующее соглашение о прекращении огня, которое силы САА соблюдают, местные бандформирования, чью деятельность ранее обязалась пресечь Турция, все еще продолжают свою провокационную деятельность.