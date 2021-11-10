Режиссер Алексей Нужный рассказал о редких качествах актера Виктора Сухорукова

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист Российской Федерации Виктор Сухоруков сегодня празднует свой 70-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН юбиляра поздравил кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Нужный.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках фильма «Огонь».

«Виктор Иванович — артист неповторимый, тонкий, трогательный и, безусловно, талантливый. Я очень рад, что мне посчастливилось с ним работать, потому что таких отзывчивых, талантливых и внимательных артистов, больших по своему полету и своей человечности, как Виктор Иванович, можно по пальцам пересчитать», — сказал кинорежиссер.

Алексей Нужный также рассказал интересную подробность о герое Виктора Сухорукова по прозвищу Акопыч.

«Сценарий назывался “Акопыч”. Так придумал сценарист Николай Куликов. Виктора Ивановича я очень хотел видеть в этой роли. Встретился с ним, и он, прочитав сценарий, согласился участвовать. […] Виктор Иванович дал этой картине народности, веселья и полета, потому что его герой управляет вертолетом», — сообщил собеседник ФАН.

ТАСС / Терещенко Михаил

В завершение он поделился своими поздравлениями в адрес юбиляра.

«Как когда-то мне пожелал Константин Юрьевич Хабенский, я запомнил его слова на всю жизнь, так же хочу пожелать и Виктору Ивановичу, чтобы цепочка человечного профессионализма переходила дальше от одного человека к другому. Я хочу сказать Виктору Ивановичу, что в Москве есть человек, который всегда желает ему всего доброго и всегда рад с ним поработать», — подытожил продюсер.

Ранее актер Иван Охлобыстин через ФАН поздравил с днем рождения артистку Оксану Фандеру. По его словам, она умеет глубоко проживать роли без потери личностного фактора.