«Матрица: Воскрешение» станет самым продолжительным фильмом франшизы

Москва, 9 ноября. Новый фильм Ланы Вачовски «Матрица: Воскрешение» стал самым продолжительным в серии. Картина длится почти два с половиной часа.

Согласно информации, опубликованной на сайтах финской компании Finnkino и испанской Cinesa, четвертая часть стала самой продолжительной из всех кинолент франшизы. При окончательном монтаже выяснилось, что картина будет идти 2 часа 28 минут.

Накануне в Сети появился постер научно-фантастического фильма. На нем изображен актер Киану Ривз, исполнивший роль Нео. В фильме задействованы Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи и Яхья Абдул-Матин II.

Новый фильм из серии «Матрица» выходит в мировой прокат 15 декабря, в России картина будет доступна на следующий день. Последние части «Матрицы» были показаны в 2003 году.