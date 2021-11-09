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Путин примет участие в открытии дома Достоевского в Москве 11 ноября

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 17:09
Общество
Путин примет участие в открытии дома Достоевского в Москве 11 ноября
wikipedia.org  /  PD

Москва, 9 ноября. Открытие дома классика русской и мировой литературы Фёдора Достоевского состоится в Москве 11 ноября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в данном мероприятии.

Открытие литературного дома связано с 200-летием со дня рождения великого писателя Федора Михайловича Достоевского. В рамках мероприятия глава государства встретится с выдающимися литературными деятелями.

Федор Михайлович родился 11 ноября 1821 года в столице России, а закончил жизнь в Петербурге 9 февраля 1881 года. К всемирно известным произведениям писателя относятся романы «Идиот», «Преступление и наказание», «Бесы» и «Игрок».

Центр «Московский дом Достоевского» был закрыт на реставрацию в декабре 2019 года. Музей-квартира писателя был основан в ноябре 1928 года, а в 40-х годах прошлого столетия вошел в состав Государственного литературного музея.

Памятник, посвященный русскому писателю Достоевскому, открыли на Воздвиженке в Москве 6 сентября. Мероприятие также приурочили к знаменательной дате.

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