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Олимпийская призерка Ирина Слуцкая объяснила отсутствие пенсии
Шоу-бизнес
Олимпийская призерка Ирина Слуцкая объяснила отсутствие пенсии
instagram.com  /  @slutskayaofficial

Москва, 9 ноября. Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая не рассчитывает на пенсию. По ее словам, дополнительные деньги от государства ей не положены, поскольку она всего лишь олимпийская призерка.

Спортивную карьеру Слуцкая завершила в 2006 году. Спустя несколько лет она открыла собственную школу. Тренерской деятельностью она не ограничилась, звезда фигурного катания ведет телепрограммы. По словам знаменитости, все это ей приносит основной доход.

«Моя пенсия — ноль рублей, ноль копеек. Это раньше — откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», — указала 42-летняя Слуцкая в YouTube-шоу «Антонимы».

Бывшая спортсменка часто делится с поклонниками фигурного катания информацией об особенностях этого вида спорта. Звезда объяснила, почему фигуристки выступают с убранными волосами или короткой стрижкой. По ее словам, в таком случае волосы не мешают при катании и не приходится отвлекаться на них.

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деньги пенсия слуцкая
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